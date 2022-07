Grand chantier EPR de Flamanville : les cinq chiffres à retenir

L'Etat, EDF, les représentants des collectivités locales et des acteurs économiques du programme Grand chantier de l'EPR de Flamanville ont fait le bilan du dispositif ce jeudi.

Le label Grand chantier a été délivré le 1er août 2008 par le Premier ministre, à la demande d'EDF. L'objectif est alors de veiller aux "équilibres socio-économiques consécutifs" à la construction de ce réacteur nucléaire de nouvelle génération. Pendant quatorze ans, il a reposé sur deux volets : la création d'infrastructures pour permettre l'accueil des salariés de l'EPR de Flamanville, ainsi que l'accompagnement et la formation du personnel.

Au total, 58 projets d'aménagements du territoire ont été financés depuis 2008, pour 123 millions d'euros dont trente portés par EDF. Une somme qui a permis entre autre à aménager le quai de déchargement de port Diélette ou encore des parkings pour le personnel. Pour les collectivités locales, de nombreux projets de logements (176 ont été construits à moins d'une demi-heure du chantier) ou de gymnases ont pu voir le jour. Autres exemples : ces fonds ont permis de financer la construction d'une crèche à La Glacerie ou encore la création du pôle de santé des Pieux (qui accueille 20 professionnels de santé). Trois zones d'activités sont aussi en cours d'aménagement : Armanville à Valognes, Les Costils aux Pieux et le Coignet à Sideville. En terme de voirie, entre 2003 et 2013, 18 millions d'euros ont été mobilisés pour aménager des carrefours, élargir des routes ou créer des giratoires : dix millions à la charge d'EDF et huit du conseil départemental.

Autre volet du grand chantier : l'accompagnement emploi et formation. Au plus fort de l'activité, le chantier a mobilisé jusqu'à 5.000 salariés. Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, 1.400 chômeurs locaux ont été formés et recrutés. Une opération qui a mobilisé dix millions d'euros alloués par Pôle emploi et la région Normandie sur une dizaine d'années. 93% des offres d'emploi ont été satisfaites, plaçant la part de la main d'œuvre locale à plus de 50% ès le démarrage du chantier de l'EPR. Trois quarts des salariés en CDD/CDIC ou en intérim sortis du chantier ont pu poursuivre leur activité professionnelle soit par une formation, une reconversion ou par un recrutement au sein d'entreprises de la filière nucléaire ou du territoire. Plus d'un million d'heures de formation ont été dispensées.

40 entreprises du territoire sont liées à la construction de l'EPR de troisième génération flamanvillais. Notamment des petites structures pour qui le chantier a été un tremplin. Dans le cadre de la préparation de l'après chantier, dès 2018, la chambre de commerce et d'industrie a pris contact avec ces sociétés. Ils s'avère que douze d'entre elles ont nécessité un accompagnement pour les remplacer sur un marché local. Par exemple, exporter des savoir-faire sur un autre site EDF ou chez Orano par exemple. "On a joué un rôle de facilitateur", explique Karine Philippine, présidente déléguée de la CCI Ouest Normandie. Le chantier a permis d'obtenir des certifications.

L'un des grands enjeux de ce chantier a été l'hébergement des salariés : la moitié d'entre eux sont des personnels déplacés. Entre les studios, les mobil-homes, les meublés... L'Association interentreprise (AIE), créée en 2007, a recensé deux millions et demi de nuitées depuis le début du chantier. Un chiffre qui ne tient pas compte des annonces privées. L'AIE possède en outre près de 200 mobil-homes à la location dans un camping des Pieux, à sept kilomètres de l'EPR. Depuis 2007, deux millions et demi de repas ont été servis à la cantine interentreprises et dans les food-trucks à proximité du chantier.