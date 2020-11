Grand Dax : une carte interactive des commerces en activité durant le confinement

Depuis le reconfinement et la fermeture de nombreux commerces de proximité, nombreux sont ceux à trouver des solutions alternatives pour poursuivre leur activité : drive, livraisons à domicile, click and collect.... Des initiatives parfois individuelles, que les collectivités aident à recenser.

Entre le drive, les livraisons à domicile, le click and collect... Pas toujours évident de savoir ce que fait le commerce dans lequel vous avez peut-être envie de faire un achat. Depuis le second confinement, les initiatives fleurissent. Le Grand Dax a décidé d'accompagner en créant une carte interactive où le consommateur pourra savoir très facilement. "Consommons local" est un dispositif de recensement, gratuit, de tous les commerçants, restaurateurs et artisans, des 20 communes du territoire.

Les commerçants intéressés peuvent remplir un formulaire sur le site internet du Grand Dax.