Grand déballage de Poitiers : les commerçants du centre-ville bradent leur stock ce weekend

Comme une braderie qui ne dit pas son nom, un Grand Déballage est organisé ce vendredi et samedi par les commerçants du centre-ville de Poitiers. "Chaque commerçant aura la faculté de sortir sa boutique sur la rue, de déballer ses stocks, pour lui permettre de racheter une nouvelle collection", explique Pierre-Marie Moreau, le président de l'association de commerçants Poitiers Le Centre.

On peut retrouver des réductions allant jusqu'à moins 70 % !

"La saison n'a pas été au mieux, le début d'année a été assez chaotique, les soldes n'ont pas été bonnes. L'été Poitiers se vide, les touristes internationaux étaient peu présents", raconte Pierre-Marie Moreau.

"Il y aura une ambiance village !"

"Nous voulions vraiment redonner cet événement (le grand déballage) aux commerçants et aux clients du centre-ville. Ce qui est fabuleux dans une vente au déballage, une braderie, c'est que le commerçant peut faire ce qu'il veut, dans la limite de la loi. Des soldes, c'est un événement national et là on est à l'échelle d'une ville, et d'un quartier, le centre-ville."

"En ce moment chaque euro compte"