Forains, salariés d'Arjowiggins, enseignants : le déplacement d'Emmanuel Macron dans le Maine-et-Loire s'annonce agité

Angers, France

Emmanuel Macron est très attendu ce jeudi dans le Maine-et-Loire ! Dans le cadre du Grand débat national, le président de la République se déplace en Pays de la Loire. Il sera tout d'abord à Angers, accompagné de quatre de ses ministres : François de Rugy, ministre de la Transition écologique, Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État rattachée à ce ministère, Sébastien Lecornu, chargé des collectivités territoriales, et enfin Adrien Taquet, secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé.

Le chef de l'État devrait notamment s'entretenir avec Christelle Morançais, la présidente de la région Pays de la Loire, et Christophe Béchu, le maire d'Angers. Il déjeunera ensuite avec une cinquantaine d'élus et des représentants d'associations. Ensuite, ce jeudi après-midi, il ira à la rencontre d'une cinquantaine d'enfants, écoliers et collégiens, dans un centre culturel de Beaupréau-en-Mauges, commune située entre Nantes et Angers.

Forains, enseignants et salariés d'Arjowiggins mobilisés

Ce jeudi matin, enseignants et lycéens, accompagnés de Gilets jaunes, sont déjà sur le pont pour accueillir Emmanuel Macron. Ils manifestent, près du palais des congrès, contre la loi Blanquer.

Mais le chef de l'État devra aussi faire face à la colère des forains du Mans, qui réclament la possibilité de s'installer dans le centre-ville de la préfecture sarthoise. Ils demandent à rencontrer Emmanuel Macron.

Même chose du côté des salariés des papeteries sarthoises Arjowiggins. Très inquiets pour l'avenir de leur entreprise, en redressement judiciaire depuis le début de l'année, ils se donnent rendez-vous ce jeudi à Angers, et comptent manifester devant la préfecture où se trouvera le président de la République.

Des interdictions de manifestations

Ce mercredi soir, la préfecture de Maine-et-Loire a pris deux arrêtés d'interdiction de manifestations. Tout d'abord, à Angers, de 8h à 18h, dans le centre-ville. Et même chose à Beaupréau. Un périmètre de sécurité est mis en place dans la préfecture du département, avec des bâtiments publics fermés, notamment le musée des Beaux-Arts, le Grand Théâtre et la Tour Saint-Aubin. La circulation des transports en commun est perturbée.