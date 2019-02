Grand débat national : l'UFC-Que Choisir fait douze propositions pour améliorer le pouvoir d'achat

UFC-Que Choisir est entrée à son tour dans le Grand débat national, ce lundi. L'association de défense des consommateurs a formulé douze propositions censées augmenter le pouvoir d'achat de 320 euros par ménage et par an.

L'association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir a rendu publiques douze propositions, ce lundi, dans le cadre du Grand débat national. Touchant à différents postes de dépenses du quotidien, ces propositions sont présentées comme susceptibles de faire gagner neuf milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français par an. Soit 320 euros par ménage. L'UFC-Que Choisir affirme que ces propositions n'auraient pas de surcoût pour les finances publiques.

Voici la liste de ces propositions.

1. Répercuter les baisses des cours des matières agricoles sur les prix alimentaires

L'association propose de créer un prix de vente maximal de tous les produits alimentaires, comme cela existe déjà pour les fruits et légumes, afin que les prix de vente n'augmentent pas quand les coûts agricoles de leurs ingrédients baissent, ce qui représenterait un gain de "340 millions d'euros par an, rien que sur le lait de consommation, les viandes fraîches bovines et le filet de poulet".

2. Supprimer le mécanisme de marge garantie pour la grande distribution sur les produits alimentaires

L'UFC-Que Choisir demande l'annulation de la hausse du seuil de revente à perte inscrite dans la Loi Agriculture-Alimentation et en vigueur depuis le 1er février, car "la mesure aura un effet inflationniste certain et immédiat". Les "analyses, notamment gouvernementales, convergent vers un surcoût sur deux ans de 1,6-1,7 milliard d’euros, soit au moins 800 millions d’euros par an", précise l'association.

3. Supprimer les commissions d’intervention en cas d’incident bancaire

L'association pense que les ménages pourraient économiser 2,8 milliards d'euros lors de la facturation des frais d’incidents bancaires par les banques lorsque les consommateurs dépassent leur découvert. Cette somme "est censée rémunérer la banque pour l’analyse de la solvabilité de son client" or "ce service n’existe qu’en apparence", est "automatique" et "systématique".

4. Faciliter le changement de banque avec la portabilité du numéro de compte bancaire

L'UFC-Que Choisir souhaite que les consommateurs puissent garder le même numéro de compte bancaire lorsqu'ils changent de banque afin de pouvoir plus facilement "faire jouer la concurrence" et baisser leurs frais bancaires, ce qui représenterait une économie d'1,2 milliards d'euros par an.

5. Faire varier les aides à la rénovation énergétique en fonction du niveau de performance énergétique atteint

L'association estime que le "système actuel d'aides publiques est mal conçu" car "les subventions varient essentiellement en fonction des équipements et matériaux utilisés, et non de l'efficacité des travaux entrepris". "Avec une aide publique mieux conçue" et la même enveloppe, l'UFC-Que Choisir pense inciter davantage les Français à réaliser des travaux de rénovation énergétique efficaces et ainsi leur permettre de faire 450 millions d'euros d'économies de consommation par an.

6. Appliquer strictement le principe "pollueur-payeur" pour l’eau potable

"L’UFC-Que Choisir demande que les coûts spécifiques du traitement des pollutions d’origine agricole soit progressivement reportés sur les filières agricoles" et non sur la facture des consommateurs, ce qui représenterait une économie de 1,04 milliards d'euros par an pour les ménages.

7. Allonger la durée de garantie légale, en fonction de la durée de vie des produits

L'association propose d'allonger la durée de garantie légale de certains produits, aujourd'hui établie à deux ans, afin d'encourager les fabricants "à faire des produits vraiment durables, afin de ne pas être contraints de remplacer leurs appareils trop souvent", mais elle reconnaît que le bénéfice de cette mesure n'est pas quantifiable.

8. Encadrer les loyers dans les zones tendues de l’ensemble du territoire

Autre mesure non quantifiable, l'UFC-Que Choisir demande l'application de l'encadrement des loyers dans les zones les plus tendues pour "favoriser l'accès de tous au logement" et regrette que "le caractère facultatif de l'encadrement perdure" dans la loi Élan 2018.

9. Faciliter le changement et la comparaison des assurances santé

"L’UFC-Que Choisir milite pour un 'choc de concurrence' sur l’assurance santé, qui passe par la résiliation possible à tout moment, une présentation harmonisée et plus lisible des garanties proposées, et une information sur le taux de redistribution de chaque organisme, c’est-à-dire la part des cotisations qui est retournée vers la communauté des assurés. Cette mise sous tension des organismes assureurs les contraindrait à enfin réduire leurs frais de gestion", soit une économie d'1,2 milliards d'euros par an.

10. Réguler les dépassements d’honoraires

L’UFC-Que Choisir estime possible une économie de 650 millions d'euros par an grâce à "une régulation des dépassements d’honoraires pour tous les médecins, en appliquant les règles de l’Option de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) à l’ensemble des médecins qui facturent des dépassements d’honoraires", et non seulement aux médecins volontaires.

11. Réformer l’apprentissage de la conduite pour baisser le prix du permis B

L'association veut renforcer la concurrence dans la formation à la conduite pour la rendre moins coûteuse - 365 millions d'euros en moins par an - notamment en établissant "une réglementation favorable à l’émergence d’auto-écoles en ligne" et en permettant "à des enseignants qualifiés indépendants de proposer des heures de conduite".

12. Libéraliser la vente de pièces de carrosserie automobiles

En supprimant le monopole des constructeurs automobiles "sur les pièces de carrosserie, les consommateurs pourraient économiser jusqu’à 415 millions d’euros par an", estime l'association, en regrettant qu'en France "les constructeurs sont les seuls à décider qui a le droit de fabriquer et qui a le droit de vendre les pièces détachées de carrosserie", ce qui provoque une hausse de leurs prix.

