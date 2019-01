Grand débat national : les Mayennais n'accusent pas (tous) réception de la lettre d'Emmanuel Macron

Si le Président de la République présentera les modalités du Grand débat national devant 700 maires de Normandie, ce mardi dans l'Eure, beaucoup de citoyens en Mayenne restent perplexes sur son efficacité et sa finalité. La lettre adressée aux Français ce lundi, dans laquelle Emmanuel Macron a listé une trentaine de questions, ne fait pas l'unanimité dans le département. France Bleu Mayenne a donc rencontré des habitants de la commune de Saint-Berthevin, un des bastions des Gilets Jaunes en Mayenne mais aussi des chauffeurs routiers qui ont participé au mouvement depuis le mois de novembre.

"Il y a beaucoup de trop députés en France. Et ils sont où ? Ils font quoi ? Je veux bien croire qu'ils sont dans leurs circonscriptions mais la moitié du temps ils sont absents. En avoir 300 (contre 577 aujourd'hui, ndlr) ce serait raisonnable. Aux États-Unis il y a combien de millions d'habitants par rapport à nous ? Les Américains ont trois fois moins de députés ou de sénateurs que nous ! Je ne suis pas expert de la politique mais on voit bien qu'en France, il y quelque chose qui ne va pas" - Hervé, chauffeur routier de 58 ans.

" Déjà il faut réduire toutes les taxes et les coûts au niveau alimentaire. Avant moi quand je faisais des courses, j'en avais pour 90€, maintenant j'en ai pour 150€ et le volume de mon caddie n'a pas augmenté. Je ne travaille pas pour des cacahuètes quand même.

"Il faut faire payer ceux qui ont les moyens, les faire participer à l'effort pour que cela soit plus juste pour tout le monde" - Mohammed, 72 ans.

"Les services publics sont très importants. Aujourd'hui on enlève tout ! Les gens sont obligés de faire des kilomètres et des kilomètres pour acheter des timbres, aller à l'hôpital etc" - René, Berthevinois de 59 ans.