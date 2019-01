Grand débat national : vos suggestions pour un impôt plus juste

Occitanie, France

Sur les 36 pays de l'organisation de coopération et de développement économiques, la France est le pays où le poids de l'impôt est le plus élevé dans le produit intérieur brut. La France figure également dans le peloton de tête des états où les prélèvements obligatoires ont le plus progressé depuis l'an 2000.

Vous avez été nombreux à nous appeler ce matin pour nous donner votre avis sur les impôts, pour répondre à la question du premier débat organisé sur France Bleu Occitanie : Est-ce que tout le monde doit payer des impôts ? Colette estime qu'il faut surtout que l'Etat "nous donne les moyens de pouvoir payer les impôts" et Frédéric lui avance que "tout le monde devrait payer au moins 1€ par personne et par mois".

Alain Padovani, président du collectif de défense de l'usager du contribuable, a participé au débat. Il explique : "Evidemment que tout le monde doit payer un impôt. Dans le collectif, nous cherchons surtout à informer les Français sur un point : jusqu'à fin 2016, il y avait 239 impôts différents, avec monsieur Macron, nous sommes passés à 252 impôts."

Face à cet invité, le syndicaliste Solidaires aux Finances publiques de Haute-Garonne, Yves Peyras observe : "Il y a un glissement de la fiscalité personnelle pour favoriser les très riches au détriment de la classe moyenne, notamment à travers la suppression de l'ISF et la mise en place du prélèvement forfaitaire unique."