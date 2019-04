Et après le grand débat : qu'attendent les Indriens du gouvernement ?

Châteauroux, France

Dans l'Indre, on compte 150 cahiers qui regroupent 650 contributions. et 40 réunions locales. Au niveau national, ce sont 1 932 884 contributions qui ont été déposées en ligne, 10 452 réunions locales qui ont été organisées, 16 132 cahiers citoyens et 15 701 courriers et e-mails qui ont été rédigés.

C'est maintenant l'heure de tirer les enseignements de cette grande consultation , estime David François. Cet habitant du Pêchereau, au Sud de l'Indre a joué le jeu. Il a organisé une réunion avec une vingtaine de personnes afin d'apporter une contribution au Grand Débat National.

"Tous ces débats, ces mois marqués par les rassemblements Gilets Jaunes ont fait émerger des exigences, des revendications, au niveau fiscal, social, sociétal... il ne faut pas être dupe, le Grand Débat c'est du marketing politique pour dire qu'ils nous ont entendus, mais surtout pour nous faire cesser d'aller dans la rue, mais quand même, il faut y croire, c'est la première fois qu'une consultation pareille est organisée. Si le gouvernement ne sait pas répondre à ces contributions, il faut qu'il démissionne."

Le message est clair : la balle est dans le camp du gouvernement.

Grand Débat, Grand bla-bla ?

Pour Damien, gilet jaune de la première heure à Châteauroux, ce Grand Débat National n'inspire pas confiance. "C'est surtout un Grand Bla-bla. Je pense que rien de bon n'en ressortira", estime-t'il.

Il reste néanmoins attentif aux annonces du gouvernement : "Il ne faut pas être aussi idiot qu'on veut nous faire croire. Je reste attentif à ce que le Président va annoncer, même si je ne m'attends pas à grand chose. Je pense qu'il va surtout prendre ce qui rentre dans sa politique et laisser le reste de côté."

Le RIC attendu au tournant

Alors, quelles annonces pour calmer la grogne ? _"_Le RIC" répond sans hésiter le Gilet Jaune de l'Indre, "ça pourrait vraiment me faire arrêter de manifester", pondère-t'il avant d'ajouter, "si le président et le gouvernement ne proposent rien d'intéressant, nous, les Gilets Jaunes, on continuera, s'il faut reprendre les ronds-points, on les reprendra".

Après la synthèse de lundi 8 avril, Emmanuel Macron devrait annoncer les mesures qu'il tire de ces contributions d'ici la mi-avril.