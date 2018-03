Limoges, France

Dans un courrier adressé ce mardi aux commerçants des Halles centrales, la Mairie de Limoges indique que la première phase des travaux de réhabilitation des halles débutera à la fin du mois d'avril 2018.

Les commerçants, une trentaine au total, auront une semaine pour déménager, entre le 21 et le 26 avril, et pour migrer vers la structure temporaire qui sera installée place de la Motte, juste à côté. La mise en place du chapiteau se fera d'ailleurs entre le 28 mars et le 21 avril prochain. Les commerçants devraient pouvoir y commencer leur activité le 28 avril. "Nous respectons ainsi votre souhait d'un déménagement après les fêtes de Pâques et l'organisation évoquée et étudiée avec vous à plusieurs reprises", explique la mairie de Limoges, qui donne par ailleurs des instructions très précises concernant les modalités de ce déménagement.

Un an de travaux

La première phase de travaux concernera le déplombage, le désamiantage et le curage de la structure, les travaux de gros-oeuvre devant suivre à l'horizon de l'été prochain. L'ensemble des travaux devrait durer une année. Les halles de Limoges, qui datent de 1885, vont ainsi subir un énorme lifting, qui devrait les rendre plus conviviales et agréables. Leur réouverture est programmée pour la fin avril 2019.