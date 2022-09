Le grand écart des chiffres pour la manifestation de Marseille

Selon la police ou selon les manifestants ? il y a bataille de chiffres à Marseille, autour de la participation à la manifestation intersyndicale pour les retraites et les salaires ce jeudi matin. Selon le décompte des policiers, 4.300 personnes battent le pavé dans le cortège qui s'est élancé en fin de matinée depuis les Réformés en haut de la Canebière. La CGT et l'intersyndicale avancent eux le chiffre de 30.000 manifestants, presque huit fois plus.

Une certitude, beaucoup de retraités font partie du cortège. Des représentants de l'éducation nationale mais aussi des finances publiques manifestent également. La fonction publique est globalement bien plus présente que le secteur privé.

Parti en fin de matinée du haut de la Canebière, le cortège s'est dirigé vers la préfecture. Plusieurs syndicats ont lancé une mobilisation interprofessionnelle ce jeudi 29 septembre. Les syndicats réclament de meilleurs salaires pour cette mobilisation nationale.

En France, il y a des manifestations dans plus de 200 villes, comme à Toulon, Arles et Draguignan.