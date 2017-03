Grand Est : 8 habitants sur 10 disent aimer leur travail

Le syndicat CFDT a rendu publics les résultats d'une grande enquête lancée à l'automne dernier autour du rapport que nous avons avec notre travail. Plus de 200.000 réponses ont été collectées dans tout le pays, dont près de 17.000 dans le Grand Est.

Comment les Français vivent-ils leur rapport à leurs entreprises ? C'est la question que s'est posée la CFDT. Le syndicat a lancé une grande enquête sur internet à l'automne dernier. Plus de 200.000 personnes y ont répondu, dans toute la France, dont un peu moins de 17.000 dans la région Grand Est.

Le management pointé du doigt

Et le premier que l'on en tire, c'est que globalement, les Français aiment leur travail. 4 sur 5, pour être précis, ils sont majoritairement fiers de ce qu'ils font, et ils prennent du plaisir à travailler. "Le monde de l'entreprise n'est pas ce monde de pression comme on le décrit parfois, explique Alain Gatti, le secrétaire général de la CFDT Lorraine, il n'est pas non plus ce monde idéal où tout se passerait bien. Mais l'enquête montre un vrai attachement, il y a ce rapport extrêmement intéressant qui entraîne un investissement fort des salariés." Mais tout de même, ça n'empêche pas qu'il y a aussi des soucis.

Près d'un sondé sur deux affirme en effet qu'il a trop de travail, et pas assez de temps pour le faire correctement. Autre problème récurrent, l'encadrement. Il ne sert à rien, disent la moitié de ceux qui ont répondu. Pire, ils sont 3 sur 4 à penser que les salariés sont souvent plus lucides que leurs patrons sur la réalité de l'entreprise. "La majorité des salariés préférerait beaucoup plus d'autonomie que d'encadrement, précise Alain Gatti. C'est-à-dire qu'ils souhaitent avoir davantage de maîtrise sur leur travail, sur leur quotidien. Ils disent avoir à apporter un certain nombre de choses à leur entreprise."

Peser dans le débat présidentiel

Et puis parce que c'est aussi ça le travail, au détour d'une question, on apprend que 17% des personnes interrogées ont déjà flirté au travail et que 23% se disent intéressés à cette idée.

Les résultats complets de l'enquête sont à retrouver sur le site de la CFDT Lorraine, le résumé à consulter ci-dessous :

Et maintenant, que compte faire le syndicat de toutes ces réponses ? En pleine campagne électorale, la CFDT s'est inspirée des résultats pour envoyer une série de 35 questions aux candidats. "Notre boulot est de porter la parole des salariés, indique Alain Gatti. On va ensuite revenir vers les salariés pour donner les réponses qui nous auront été faites. Ensuite, à chacun de se déterminer dans ses choix en tant que citoyen. La CFDT ne donnera pas de consigne de vote, mais on n'entend pas être neutre. On entend peser sur une question fondamentale : celle du travail et comment on le vit."

Enfin, des chercheurs vont aussi se pencher sur ces résultats, pour les analyser de manière précise. Les rendre représentatifs, aussi, en rééquilibrant en fonction des professions, des âges et des sexes notamment. Le but, c'est d'avoir une photographie précise et détaillée de ce que pensent les Français de leur boulot.