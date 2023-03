Grand Est : Les défaillances d'entreprise ont bondi en 2022

L'année dernière, le nombre d'entreprises en grave difficulté financière a bondi dans le Grand Est : +51% en un an ! C'est le résultat d'une étude du groupe Altares, spécialisé dans l'information sur les entreprises. En tout, près de 3000 entreprises ont été "défaillantes", c'est-à-dire qu'elles ont été placées en redressement ou en liquidation judiciaire. Toujours selon la même étude, l'augmentation est même de 77% en un an en Meurthe-et-Moselle avec près de 400 défaillances et de 84% dans les Vosges avec un peu plus de 200 défaillances.

Les chiffres peuvent paraître inquiétants, mais en réalité, ce n'est qu'un rattrapage après les années 2020 et 2021 marquées par la pandémie de Covid-19, où les entreprises ont été très protégées. C'est ce que François Hocquet, greffier au Tribunal de commerce de Nancy, a observé en Lorraine. "Avant le Covid, on enregistrait dans notre tribunal 350 à 400 défaillances d'entreprise par an en moyenne", relate-t-il, "En 2020 et 2021, on est tombé à 150 puis 130." Le greffier explique donc qu'il s'agit donc d'entreprises déjà en difficulté avant la crise, et dont le placement en redressement ou liquidation judiciaire a été en quelque sorte retardé par la crise sanitaire.

Un rattrapage après les années "quoi qu'il en coûte"

En effet, pendant la crise sanitaire, le quoi qu'il en coûte a permis de beaucoup protéger les entreprises. "Il y a eu une suspension des poursuites de tous les services de l'Etat : URSSAF, impôts, notamment", détaille François Hocquet, "Il y a aussi eu le PGE, le prêt garanti par l'Etat, qui a aidé les entreprises avec leur trésorerie." Mais aujourd'hui, la situation est en train de revenir à la normale, d'où cette augmentation des défaillances. "C'est donc moins inquiétant que si c'était un phénomène soudain", relativise François Hocquet.

Le greffier du tribunal de commerce de Nancy note cependant une situation économique "tendue" pour les entreprises actuellement. "Vous avez des problèmes d'inflation, pour les énergies, pour certaines matières premières", analyse-t-il, "Tout cela fait que l'équilibre économique est parfois difficile à maintenir pour le chef d'entreprise."