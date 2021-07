Grand Est Mondial Air Ballons : un pilote exclu pour avoir survolé des animaux à très basse altitude

On ne mégote pas sur la sécurité au Grand Est Mondial Air Ballons. Le président du rassemblement de montgolfières Philippe Buron Pilâtre a expliqué sur France Bleu : "Je viens d'exclure un pilote belge qui s'est mal conduit, qui vole très bas au-dessus des animaux. Il s'est permis d'insulter une agricultrice alors qu'il était en tort. Ce sont des incivilités inadmissibles, et je crois qu'il il y a une recrudescence. Pas de ça chez moi !"

Interdiction de frôler les vaches ou les chevaux pendant un vol

Depuis le début du rassemblement, les membres de l'organisation demandent aux pilotes de respecter les agriculteurs, en pleine moissons en cette fin du mois de juillet. Ils avaient déjà tapé du poing sur la table pour rappeler aux participants qu'il ne faut pas survoler des vaches ou des chevaux à basse altitude, et qu'il faut respecter les riverains chez qui ils atterrissent.

Quand on atterri, on va chez quelqu'un qui n'a rien demandé "

"Je suis un pilote avec 2000 heures de vol, poursuit Philippe Buron Pilâtre, je suis instructeur. La première chose qu'on apprend aux pilotes, c'est à respecter la nature, et à comprendre qu'on sait où on décolle, mais qu'on ne sait jamais quand on va atterrir. Et quand on atterri, on va chez quelqu'un qui n'a rien demandé et qui vous voit arriver avec votre nacelle et votre grosse enveloppe pour se poser chez vous. Donc la moindre des choses c'est de remercier et de demander l'autorisation quand c'est possible. Et surtout, quand on casse quelque chose ou qu'on est obligé de se poser à côté de chevaux ou d'autres animaux, d'aller voir le propriétaire et présenter ses excuses."

Le président du Grand Est Mondial Air Ballons a donc signalé le pilote indélicat, qui n'est plus autorisé à voler. Au passage, il rappelle aussi que les pilotes peuvent se poser sur les routes pour ne pas gêner les agriculteurs. Enfin, Philippe Buron Pilâtre explique que cette année, il a trouvé les visiteurs agressifs avec les vigiles qui contrôlaient le pass sanitaire. Il appelle donc à la retenue pour ce dernier week-end.