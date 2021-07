Grand Est : passe d'arme sur la question des indemnités des élus

En session plénière du conseil régional ce vendredi 23 juillet, la majorité de Jean Rottner a proposé au vote un rattrapage de la baisse des indemnités des élus, votée en 2016. Les montants ont donc été revus à la hausse, de l'ordre de 25%, pour atteindre l'indemnité de référence d'un élu régional.

Des indemnités baissées en 2016

Lors de la précédente mandature, le président de l'ex-région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, Philippe Richert, avait fait voter une baisse de ces indemnités. Elles étaient passées sous le sous le taux maximum légal de 2.661 euros à 2.128 euros.

Aujourd'hui, les indemnités de base des conseillers régionaux atteignent 2.722 euros mensuel brut, celle du président 5.639 euros mensuel brut.

Débat houleux avec le Rassemblement National

Ce rattrapage a immédiatement fait réagir le Rassemblement National, et c'est son leader Laurent Jacobelli qui a mené une violente charge contre la majorité : "une augmentation de 25% des indemnités des élus, dans la situation actuelle de la France, c'est indécent, c'est inacceptable !"

La réponse s'est faite en trois temps : d'abord par les vice-présidents Arnaud Robinet et Valérie Debord, dénonçant tour à tour "un discours démago et populiste" et "la rupture, la cassure et la reprise de la petite phrase." Puis c'est Jean Rottner lui même qui a pris la parole, assurant que le Conseil Régional revenait aujourd'hui "avec le taux de base de ses indemnités." Le président assume une indemnité "à la hauteur de l'engagement" des élus, englobant ceux de la majorité comme ceux de l'opposition. "Il faut être respectueux du travail des élus, de leur implication et de leur capacité d'agir avec des moyens qui les stabilisent et leur permettent d'être au service des autres."

La délibération a été adoptée, seul le groupe RN a voté contre.