GRAND FORMAT : Allocataires du RSA, ils nous racontent leur retour à l'emploi

Emmanuel Macron a suggéré que les bénéficiaires du RSA travaillent quelques heures pour se réinsérer. Pionnier, le département de l'Isère subventionne à 47% les employeurs qui ont signé un CDI avec 174 ex-allocataires du RSA sur les 22.000 que compte ce territoire.

Alexandre Rivoire, la cinquantaine qui était cadre dans l'industrie et Johnathan, 30 ans qui avait arrêté l'école au collège, ont bénéficié du Contrat départemental d'insertion en Entreprise. Le premier est en train de devenir comptable, le second, fleuriste, déjà en CDI. Ils font parti des 174 contrats aidés par le conseil départemental de l'Isère pour redonner du travail aux allocataires du RSA, pour un CDD de 6 ou 12 mois dont environ la moitié du salaire est pris en charge par la collectivité. Les employeurs les désignent souvent comme plus efficace que certains salariés sortis des écoles. Plus motivés.

Ça faisait quelques années, j'étais au RSA et je cherchais une formation pour trouver un métier que j'aimerais.

Johnathan a suivi une formation en horticulture. “Je n'ai pas manqué un seul jour, raconte-t-il fièrement, J'ai effectué beaucoup de stages en horticulture. Mon horticulteur qui est à Saint-Martin-d'Hères m'a dit d’allez voir un fleuriste à Sassenage. Je suis venu lui parler et J'ai insisté.” Au début, Eric Ricco, le patron n'étais pas trop partant. Un jour Johnathan lui propose de l’aider à décharger un camion. Pourtant, il ne le connaissait pas. “OK, je te prends en stage” finit par lui dire Eric. “Et de là, j'ai commencé les stages. Après, il y a eu les aides pour un contrat de six mois en CDD, puis un deuxième. Puis, à la fin, j'ai débouché sur un CDI. Ça va faire un an que je suis ici et que je bosse tous les jours."

Il avait arrêté ses études au collège

Johnathan était au RSA depuis "deux ou trois ans", se souvient-il. "J’avais arrêté l'école au collège. Bon, après, j'ai eu beaucoup de problèmes de famille et j'ai dû gérer ça tout ça. Donc ça m'a pris aussi du temps. Et après je me suis lancé, dans une formation de cinq mois. J'ai motivé mon groupe, je leur ai toujours dit, de ne pas lâcher, même quand on est en bas. C'est là où il faut être le plus solide. Il faut être prêt à faire des sacrifices aussi, à se lever tôt, n'importe quelle heure. C'est un métier très dur et difficile, mais après, quand on est vraiment passionné, je pense qu'il n'y a pas de limite. Que dire de plus? Merci à mon patron d'être là pour moi. De m'avoir était aussi soutenu aussi".

Johnathan et Eric, l'ex-allocataire RSA et le fleuriste -

Le témoignage d'Alexandre Rivoire, ex manager dans l'industrie

Il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas, qui ont la motivation et tout. Mais on est face à un mur et au bout d'un moment, on ne sait plus où chercher. On n'est plus vraiment aidé entre guillemets. Après, quand on est fixé sur ce qu'on veut faire, c'est plus facile. Il y a tout un système qui se met en place. Mais quand on n'a pas fait cette première phase, je peux vous dire que c'est très, très, très compliqué. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on est très motivé. Parce que quand on voit qu'il y a une entreprise comme ADquo qui nous donne la chance et que les collaborateurs prennent vraiment du temps, alors qu'ils n'ont pas été formés pour ça, il faut leur rendre ce qu'ils nous donnent. Donc on fait en sorte pour être au niveau le plus rapidement possible, pour pouvoir les aider.

Le RSA permet juste de payer le loyer. On ne mange pas, on ne fait pas de courses, pas de loisirs, pas d'essence.

"En fait, on est dans une situation très compliquée. Etre allocataires du RSA. Certes, ça nous apporte un petit fonds, mais qui permet juste de payer le loyer au final. Donc, on ne mange pas, on ne fait pas de courses, pas de loisirs, pas d'essence. J’étais arrivé au bout de mes allocations. Je n’avais pas d'autre choix que survivre, que de fonctionner avec le RSA. Ce qui m'a permis de conserver mon logement. Je n’aurais pas eu de logement, je ne serais pas là, ça, c'est certain. On va pas faire des CV sans prendre une douche"

C'est par le biais de contacts qu'on m'a dit que, justement, dans la comptabilité, on recherchait en lien avec le cabinet. Donc c'est comme ça que j'ai ce contact. Et le contrat aidé, c'est le cabinet qui m'en a parlé, en premier, et je sortais justement d'une situation où je suis resté pendant trois ans alité. C'est très, très difficile de se relancer et on a beau être éduqué avec des valeurs de travail, etc. Et quand on est en entretien avec des personnes, et qu’il n'y a pas de concret qui sort. Au final, on a une perte de temps pour eux, comme pour nous et ça n'avance pas.