Grand froid : le dispositif d'hébergement d'urgence dans l'Indre et le Cher

Bourges, France

Avec la baisse des températures, la préfecture du Cher a activé ce mardi le plan grand froid. Selon son communiqué, cela signifie "une vigilance particulière à toute demande d'hébergement", l'objectif étant que personne ne passe la nuit à la rue (exception faite de ceux qui refusent d'être pris en charge).

120 personnes prises en charge chaque nuit dans le Cher

Pour cela, le département dispose à l'année de près de 200 places d'hébergement d'urgence, plusieurs dizaines d'autres viennent d'y ajouter l'hiver. La capacité de l'abri de nuit de Bourges passe, par exemple, de 23 à 30 places. Les associations comme Le Relais ou le Secours Catholique s'adaptent également en équipant, si besoin, des logements vacants. Le Relais loue ainsi une petite dizaine d'appartements avenue des Dumones, dans des immeubles voués à la démolition. Chacun permet d'accueillir huit sans-abris. Selon la préfecture, depuis le début de l'hiver, en moyenne chaque nuit 126 personnes ont été prises en charge dans l'une de ces structures.

Un dispositif pas saturé

Dans l'Indre, on dénombre quelque 150 places d'hébergement. Là aussi, elles sont, pour une très large part (85%), disponibles à l'année. On les trouve dans des appartements loués par les associations Solidarité Accueil et Aidaphi ou dans des locaux mis à disposition par les communes via les CCAS (à Issoudun, Le Blanc, La Châtre, Buzançais...). "Le dispositif n'est pas saturé" assure Bruno Pichon, directeur de Solidarité Accueil. En cas de très grand froid, il reste aussi la possibilité d'ouvrir un gymnase. C'est ce que la ville de Châteauroux avait fait l'an dernier en février.

En attendant une telle mesure, cette semaine les maraudes sont renforcées à Châteauroux. Elles auront lieu tous les soirs jusqu'à vendredi. Dans le Cher, le rythme ne change pas : les maraudes restent quotidiennes à Bourges (week-end compris) et bi-hebdomadaires à Vierzon.