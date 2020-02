Grand Hôtel Barrière de Dinard : deux jours de recrutement pour les saisonniers

L'établissement emblématique de la Côte d'Emeraude organise deux journées de recrutement les vendredi 7 et samedi 8 février.

Dinard, France

A moins de cinq mois de l'été, le grand hôtel Barrière de Dinard démarre le recrutement de ces saisonniers. Une vingtaine de postes sont à pouvoir cette année au sein de cet établissement cinq étoiles emblématique de la Côte d'Emeraude. Deux journées de recrutement sont organisées ce vendredi 7 février de 14h à 17h et samedi 8 février de 9h à 15h au sein de l'hôtel.

Hébergement et restauration

Le groupe Barrière cherche du personnel pour le travail dans les étages et à la réception. Des saisonniers seront aussi recrutés pour travailler au restaurant, au bar et à la cuisine. Des logements pourront être proposés aux salariés. Les candidats intéressés doivent se présenter avec un CV et une lettre de motivation.