Grand Nancy : des travailleurs handicapés font revivre le château de Brabois

C'est l'acte 2 du renouveau du château de Brabois, à Villers-lès-Nancy. Après l'ouverture du restaurant gastronomique et ses 70 couverts le 12 avril, c'est une brasserie, "La Buvette" , qui a accueilli ses premiers clients ce lundi matin avec une capacité de 30 places.

Le site, entièrement rénové, est propriété de la métropole du Grand Nancy et exploité par le CAPS (Carrefour d'accompagnement public social), organisme qui accompagne les personnes en situation de handicap. Sur place, 32 travailleurs handicapés assurent cuisine, service en salle et entretien après avoir été formés pendant un an au lycée Stanislas à Villers-lès-Nancy. Ils sont encadrés par 12 salariés du CAPS.

Un projet inclusif dans un château du XVIIIe siècle. "Le lieu est prestigieux, avec un restaurant de très grande qualité, une brasserie qui offre un cadre apaisant donnant sur le parc de Brabois", souligne Fanny Prono, directrice du CAPS. "L'originalité vient peut-être de cette alliance entre un côté social et un côté prestige. C'est valorisant de pouvoir travailler comme tout le monde !"

"Ça me plait", confirme Anthony, 33 ans, l'un des salariés chargé du service en salle. Et son cadre de travail ? "Magnifique !" lance-t-il avec un large sourire. "Voir les clients bienveillants, cette notion de contact est déjà importante pour eux", indique pour sa part la responsable du château, Nathalie Reis. "Le fait d'avoir une tenue les met en situation de travail. Et ils sont à la hauteur !" Un tremplin peut-être vers un emploi en milieu ordinaire, c'est aussi l'enjeu de ce projet au château de Brabois.

Projet qui inclut aussi un hôtel 3 étoiles avec 18 chambres et deux suites. Et une grande salle d'accueil de séminaires, dans les anciennes écuries, pouvant recevoir 220 personnes. Le tout, géré par le CAPS. Ouvertures respectives prévues en juin et septembre.