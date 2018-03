Nancy, France

C'est la fin d'une parenthèse de 10 ans dans le secteur de l'immobilier dans le Grand Nancy. Les indicateurs sont de nouveau dans le vert que ce soit dans le neuf ou l'ancien.

Retour à la situation de 2007

Avec une hausse de 10 à 15% des ventes dans l'ancien en un an, le nombre de transactions redevient ce qu'il était en 2007 dans la métropole, expliquent les notaires de l'observatoire de l'immobilier. Comme dans le reste de la France, la crise est enfin dans le rétroviseur.

Une embellie que l'on retrouve aussi dans le neuf, avec selon l'agence Scalen, 1.200 logements mis en chantier en 2017 après cinq années de baisse. Les grues poussent comme les champignons, dans les quartiers Nancy Grand Coeur ou rives de Meurthe par exemple. Des logements, du T1 au T3 qui dans la grande majorité des cas sont achetés par des investisseurs pour ensuite être loués.

Travaux nécessaires dans l'ancien

Un dynamisme dans l'investissement locatif qui a forcément des conséquences. La qualité générale des logements est en hausse, les locataires ont le choix et se tournent vers les appartements les mieux entretenus et les mieux isolés. Pour les propriétaires, il faut faire des travaux et parfois baisser le loyer sous peine de ne pas trouver de locataire. 7 à 8% des logements sont vacants dans le Grand Nancy selon la Fédération nationale de l'immobilier.