Au lendemain du sacre de l'équipe de France de football et d'une très belle soirée de victoire, les bars du centre-ville du Havre font le grand nettoyage et les comptes ! Le Mondial et des Bleus champions du monde sont synonymes de bonnes affaires !

Le Havre, France

Une 2ème étoile sur le maillot des Bleus, et c'est tout un pays qui en profite ! Lundi, nos champions du monde ont défilé sur les Champs-Elysées avec la coupe du monde ! De retour en France après 1 mois de football en Russie... Et forcement quand l'équipe de France gagne, qui plus est en Coupe du Monde de foot, l'économie se redresse sensiblement, ça commence pas les commerçants qui en ont tirer profit directement durant la compétition. Au Havre, les bars du centre-ville étaient au lendemain de la finale, en plein nettoyage... des barmans souvent épuisés mais ravis du bon chiffre d'affaire de ce Mondial !

Le grand nettoyage d'été

ECOUTEZ Le reportage au Havre d'Amélie Bonté Copier

Devant l'un des bars qui a fermé le plus tard au Havre dimanche soir, Florent et son collègue chargent les fûts de bière, vides évidemment :

On récupère 120 à 130 fûts par camion, on est 3 camions à tourner au Havre"

Des milliers de litres de bière écoulés... au Black Café, les serveurs étaient 5 au lieu de 2 pour la soirée de finale. Mais Quentin est bien là le lendemain matin, cette fois pour servir les cafés :

C'était incroyable, je n'ai jamais vu autant de fût de bière partir"

Au Vent Couvert au Havre, lundi c'est jour de grand nettoyage après la folle soirée de victoire des Bleus © Radio France - Amélie Bonté

Au Vent Couvert, de l'autre côté de la place Niemeyer, Jérémy est en plein nettoyage :

On ferme aujourd'hui pour faire le nettoyage, du sol au plafond et tout le mobilier!"

Et c'est comme ça dans tous les bars des rues piétonnes... David le gérant du O'Brother inspecte les lieux :

C'est le jour d'après ! On a mis les équipes au repos et on regarde les stigmates de la soirée !"

+30% de chiffre d'affaire pour certains grâce au Mondial

ECOUTEZ ces gérants de bars au Havre Copier

Pour ce gérant le réveil était un peu dur ce matin, mais la comptabilité redonne le sourire... +30% ce mois-ci grâce au Mondial et aux résultats des Bleus...