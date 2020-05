Grand Paris Express : un groupement mené par Vinci décroche un contrat de près de 800 millions d'euros

799 millions d'euros pour la construction d'un tronçon sur la ligne 18 du métro francilien ! C'est le contrat qu'a décroché ce vendredi un groupement d'entreprises mené par Vinci, attribué par la Société du Grand Paris. Le groupement d'entreprises est représenté à 75% par les différentes filiales de Vinci et pour les 25% restants de deux filiales de Spie batignolles. C'est le tout premier marché de génie civil de cette future ligne 18. A l'horizon 2030, elle reliera Orly à Versailles, en passant par Massy-Palaiseau et le plateau de Saclay.

Ce tronçon permettra de relier l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne) et Massy-Palaiseau (Essonne). Ce marché comprend la construction de 11,8 kilomètres de tunnel, la réalisation des gares d'Antonypôle, Massy-Opéra et Massy-Palaiseau, ainsi que la traversée de la future gare Aéroport d'Orly, déjà en travaux, et de 13 ouvrages de service de l'Est de la ligne. Dans un communiqué, Vinci a indiqué qu'en période de pic d'activité, jusqu'à 700 personnes seront employées sur le chantier.