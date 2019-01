Grand Périgueux : 15 millions d'euros de subventions publiques pour rénover les logements

Par Harry Sagot, France Bleu Périgord

Le Grand Périgueux lance sa deuxième campagne de subventions pour les locataires et les propriétaires qui veulent rénover leur logement. L'aide peut couvrir entre 30% et 100% du coût des travaux, et devrait bénéficier à près de 1.500 logements d'ici 2024.