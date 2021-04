Grand Périgueux : une nouvelle réduction pour acheter en ligne chez les commerçants locaux

Afin d'encourager les habitants de l'agglomération de Périgueux à soutenir les commerçants, artisans et producteurs locaux, fortement impactés par la fermeture des commerces pendant le confinement, le Grand Périgueux avait lancé une opération promotionnelle le 9 avril, permettant de bénéficier de 25 euros de réduction dès 30 euros d'achats sur la plateforme en ligne "Ma ville mon shopping". Et l'opération a rencontré un vif succès ! L'ensemble des fonds dédiés ont été dépensés en deux jours, le code n'est donc plus valable.

Un nouveau code pour bénéficier de 15 euros de réduction

Le Grand Périgueux propose une nouvelle réduction, d'un montant de 15 euros dès 30 euros d'achats pour les 250 premiers arrivés. Plus de 120 commerçants des 43 communes de l'agglomération proposent de nombreux produits, accessibles en click and collect ou en la livraison à domicile. La liste des commerces et des produits est consultable ici.

Code promotionnel pour pouvoir bénéficier de l'offre : flash2avrilGDPX

Cette offre est valable sur le prix des produits tel qu'affiché sur le site "Ma ville mon shopping", et hors frais de livraison, applicable à une seule commande pour un seul bénéficiaire.

Plus d'informations sur le site de l'agglomération.