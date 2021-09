Grand sénonais : des chèques gagnants pour aider les petites entreprises et faire des économies

C'est une idée simple qui va permettre aux habitants du grand sénonais de faire des économies. L'opération "chèques-gagnants" vous propose d'acquérir des bons d'achats valables chez des artisans et commerçants locaux. En échange, on vous offre 50% de la valeur du bon en plus.

"Avec sa carte bleue, on achète des chèques bonifiés, donc on donne 30 euros à l'agglomération du grand Sénonais qui restitue 45 euros par le biais de chèques à dépenser directement dans les commerces et chez les artisans. Sur un même foyer, on peut acheter pour 500 euros, donc repartir avec 750 euros de chèques bonifiés", explique Clarisse Quentin, la vice-présidente de l'agglomération en charge du développement économique. Pour les utiliser, il faut que les entreprises se soient inscrites. "A ce jour, on a déjà 170 inscrits qu'on peut consulter sur l'office du commerce du grand Sénonais", ajoute l'élue.

En vente sur Internet ou dans des boutiques

Pour acheter ces "chèques-gagnants", il faut habiter dans l'agglomération de Sens. Ils seront valables jusqu'au 30 novembre : "On peut les acheter sur le site internet du grand sénonais mais on peut aussi aller les acheter directement chez trois commerçants à Villeneuve sur Yonne et dans une boutique que met en place le Grand Sénonais, rue du Plat d'Étain, à Sens. C'est important de le dire parce qu'on a cette problématique en permanence, de gérer la fracture numérique", poursuit Clarisse Quentin.

Cette opération fait partie du plan de relance, délégué par l'Etat aux collectivités. La Région et l'agglomération du Grand Sénonais investissent 70.000 euros dans cette aide à la consommation : "dans le plan de relance, il y a eu des avances remboursables, il y a eu un volet "aides à l'investissement" pour que les commerçants et les artisans du grand Sénonais se restructurent, investissent, fassent des travaux qu'ils ne peuvent pas faire quand ils sont ouverts en permanence... Là, c'est le dernier volet : c'est une aide directe, c'est du pouvoir d'achat donné aux habitants du grand Sénonais par le biais de ces chèques cadeaux. On investit 70.000 euros et c'est 210.000 euros qui seront dépensés sur les commerces et chez les artisans du grand Sénonais."