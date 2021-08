Grande braderie de Vannes : les commerçants écoulent des stocks bien minces après un bon début de saison

"Je cherche à me faire plaisir. On aime faire un tour à la braderie, voir du monde dans la rue. En plus, il ne fait pas beau donc on vient faire un tour des magasins", explique enthousiaste Gisèle, habitante de Vannes (Morbihan) tout en poussant les cintres d'un stand de vêtements. Après avoir été annulée en 2020, la Grande braderie de Vannes est de retour dans les rues du centre-ville. 90 commerçants exposent leurs produits ce vendredi 6 août devant leur boutique, des dizaines d'autres exposants ont également fait le déplacement.

_"Ça_ me fait très plaisir de retrouver la braderie, cela veut dire que nous retrouvons un tout petit peu la vie normale"_, se réjouit Peter, le responsable du magasin coco et compagnie depuis plus de 30 ans. Sur son stand, les soldes sont les mêmes que d'habitude puisque le début de saison a été très bon. _"Là je suis sur une année, comme l'année 2019 avec 6 semaines de fermeture. En fait, j'ai cartonné en mai, cartonné, en juin et en juillet. Je suis un commerçant content, il n'y en a peut-être pas beaucoup mais je suis content !"\ dit il en riant.

Peu de stocks dans les magasins

Contrairement à d'autres années, les commerçants n'ont pas beaucoup de stocks à écouler. "À cause du contexte particulier, les fournisseurs ont du mal à produire, ils ont des problèmes d'approvisionnement en matières premières donc ce n'est pas facile de se faire livrer", explique Ronan, cordonnier sur la place des Lices.

Constat partagé par Solène Le Sciellour, responsable de la boutique A l'Aise Breizh à Vannes. "Avec les fermetures successives, on aurait pu penser qu'il y avait beaucoup de stocks mais du fait de la première fermeture, la deuxième puis la troisième, beaucoup de commerces ont réduit leur production et en plus il y a une forte pénurie en terme de matières premières qui fait que ça décale totalement les collections", précise Solène Le Sciellour qui réalise ses meilleures ventes de l'année lors de la braderie.

Ces faibles stocks sont aussi liés à la forte affluence touristique depuis le début de la saison. "Normalement il y a du monde à partir de juillet. Cette année nous sommes en saison depuis la réouverture au mois de mai", ajoute Solène Le Sciellour. Le mois de juillet largement pluvieux a également poussé les vacanciers à venir profiter du centre-ville de Vannes plutôt que des plages.