Banques alimentaires : "On s'attend à une augmentation de 10% des bénéficiaires en Auvergne"

Pendant trois jours, à compter de ce vendredi et jusqu'à dimanche, les Banques alimentaires organisent leur collecte nationale. Les besoins sont chaque année plus forts, comme en témoigne le président régional Michel Renault, le président régional.

Chaque année, la grande collecte nationale des Banques alimentaires permet de nourrir plus de deux millions de personnes, soit de distribuer 225 millions de repas. L'an passé, malgré la Covid-19, 300 tonnes de denrées ont été récoltées en Auvergne, dont 170 tonnes dans le Puy-de-Dôme.

Alors que l'épidémie continue de frapper la santé et le portefeuille, l'urgence sanitaire se fait sentir plus que jamais. Nous faisons le point sur les besoins en Auvergne avec Michel Renault, le président régional des Banques alimentaires.

Après bientôt deux années de crise Covid, quel est l'enjeu pour les Banques alimentaires ?

L'enjeu est d'autant plus important qu'effectivement, on vient de passer une période très difficile avec le Covid, d'une part, où les gens étaient quand même en difficulté avec de nombreux pertes de jobs et autres. Et puis, on sait aussi, malheureusement, qu'avec l'inflation des dernières semaines et des derniers mois, on risque d'avoir de nouveaux bénéficiaires, parce que souvent, le budget alimentaire, c'est un peu la variable d'ajustement. Quand les gens sont en difficulté, ils ont tendance à diminuer le budget, on anticipe donc aussi un besoin supplémentaire.

Donc, vous craignez qu'il y ait une hausse de la demande ?

Oui, je pense que dans les semaines qui viennent, il y aura une hausse de la demande due à cette inflation et à cet ajustement. Globalement, on est à 5-6% au-dessus de l'année 2019, donc on est plutôt en augmentation et on s'attend à une augmentation des bénéficiaires de 10%.

Cette grande collecte, c'est aussi un besoin urgent de bénévoles. Pas facile d'en recruter dans ce contexte ?

Le niveau des bénévoles, ça reste un challenge, parce que ce sont souvent des gens retraités, des gens d'un certain âge qui ont dû prendre des précautions pendant les périodes de Covid, ce qui se traduit inévitablement par une perte de bénévoles. Maintenant, on commence à les voir revenir, donc, c'est une bonne nouvelle. Malgré tout, pour la collecte de cette année, je pense qu'on aura suffisamment de bénévoles pour couvrir tous les magasins qu'on a voulu couvrir.

Michel Renault, le président régional des Banques alimentaires © Radio France - Eric Le Bihan

35.000 bénéficiaires en Auvergne

La collecte parlons-en, beaucoup de magasins sont partenaires ?

De notre côté, on a couvert plus de magasins. Tous les ans, on essaie de couvrir un peu plus de magasins. Par exemple sur le Puy-de-Dôme, cette année, on va couvrir 130 magasins.

Il y a plusieurs options pour faire un don ?

Oui il y a trois. L'option traditionnelle, vous achetez de la nourriture et vous les donner aux gens de la banque alimentaire en sortie. Dans certains magasins, vous aurez la possibilité d'avoir des sacs préparés, donc là c'est plus simple. Là, vous avez un sac entre 3, 5 et 8 euros, vous prenez un sac et vous le remettez aux gens de la Banque alimentaire. Certains magasins font aussi l'option bons d'achats. Là, vous êtes en caisse et vous vous donnez quelque chose. Et puis, comme l'an dernier, la Fédération des Banques alimentaires a mis en place mon panier solidaire, qui permet aussi de faire des dons en ligne.

Vous avez déjà une idée du nombre de bénéficiaires cette année ?

Oui, on a une idée. Par exemple, sur l'Auvergne aujourd'hui, la Banque alimentaire est aide à peu près 35.000 personnes.