"Grande démission" : "Les taux sont corrélés avec une période de forte activité économique", analyse un expert

C'est un phénomène que l'on a appelé "the big quit" aux Etats-Unis, ou "la grande démission" en France : de juillet 2021 à avril 2022, environ 500 000 personnes ont quitté leur emploi chaque trimestre, soit 1,5 million de salariés démissionnaires en neuf mois. "Ces chiffres sont en augmentation, mais la hausse des démissions a repris en 2016", analyse Luc Tessier, professeur associé à l'EM Normandie et spécialiste de ces questions.

Un phénomène lié à la conjoncture économique

Par ailleurs, si le nombre de démissions est bel et bien en augmentation, on retrouve des taux comparables à ceux d'avant la crise financière de 2008. "Les taux sont souvent corrélés à des périodes de forte activité économique et ils diminuent en période de récession", poursuit Luc Tessier.

Autrement dit, au-delà des interrogations sur le sens et la qualité de vie au travail, on démissionne d'autant plus facilement quand la conjoncture économique est bonne, avec un faible taux de chômage et des opportunités d'embauche par ailleurs. "Une étude de la DARES montre que sur dix démissionnaires actuellement, huit sont en emploi dans les six mois", ajoute Luc Tessier.

Selon le spécialiste ce sont aujourd'hui les secteurs du commerce, de l'hôtellerie ou plus encore du BTP qui sont les plus majoritairement touchés par ce phénomène, même si le taux de démission aujourd'hui en France reste relativement faible : il était de 2,7 % début 2022 pour 26 millions d'actifs.