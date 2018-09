Corse, France

Le contenu du tract

"Le 18 juillet 2018, le syndicat agricole Via Campagnola dénonçait dans une lettre ouverte l' « arnaque organisée » par les grandes surfaces et boucheries, toutes enseignes confondues ou presque, afin de vendre aux Corses mais plus particulièrement aux touristes non avertis de la viande, du fromage, de la charcuterie et autres denrées non issues de notre agriculture et/ou en les faisant passer pour Corses

Paul André Fluxia, le secrétaire régional de Via Campagnola Copier

C'est pourquoi, aujourd'hui, tous producteurs réunis, de tous syndicats et de toutes productions, nous vous demandons d'exiger des produits fermiers produits sur notre île !

Nos produits sont notre âme, notre identité, nos paysages, notre revenu et donc notre famille, mais ils sont également le dernier rempart contre la bétonisation de notre île, contre les feux et contre la désertification de nos villages. Pensez-y avant d'acheter un produit, exigez de pouvoir en connaître la provenance et l'origine de la matière première...

Pour vous aider cherchez ces trois logos qui sont l'assurance d'une viande bovine, d'un fromage et d'une charcuterie Corse ainsi que les AOP.

Laissez ce tract dans votre supermarché afin qu'il sache que vous soutenez notre démarche et que nous attendons un changement rapide et visible de son mode de commercialisation. Nous ne disparaîtrons pas sans nous battre !'