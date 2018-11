"Grandes oubliées" du plan santé, les infirmières mobilisées ce mardi

Les infirmiers et infirmières étaient appelés à manifester ce mardi partout en France, pour réclamer plus de reconnaissance et de moyens. Les professionnels disent se sentir oubliés du plan santé 2022, présenté par le gouvernement en septembre.

Les infirmières réclament plus de moyens et de reconnaissance à l'État.

"Infirmières oubliées, patients en danger" : plusieurs milliers d'infirmières et infirmiers ont manifesté partout en France ce mardi, pour dénoncer le "mépris" du gouvernement à l'égard de leur profession, en manque de "reconnaissance" et de moyens, humains comme financiers.

Des manifs à Paris, Rennes, Lille, Strasbourg, Toulouse, Marseille...

Une centaine de personnes, en blouses blanches ou bleues pour certaines, s'étaient rassemblées dans le silence sous les fenêtres du ministère à 14h à Paris. Elles étaient entre 250 et 300 à Rennes, 200 à Lille, autant à Lyon, environ 200 à Strasbourg, 300 à Toulouse, 200 à Marseille, une centaine à Rouen, 90 à Nantes et 50 à Orléans, selon des sources policières, une centaine à Nancy, selon la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Des rassemblements ont également eu lieu à Bastia, Besançon et Dijon.

#Strasbourg : les infirmiers et infirmières manifestent devant la préfecture. Ils dénoncent le "mépris" du gouvernement #Infirmièresoubliéespic.twitter.com/hM26gyiW8B — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) November 20, 2018

Nos actes n'ont pas augmenté depuis 10 ans" - Stéphanie, infirmière libérale à Strasbourg

"Nos actes n'ont pas augmenté depuis 10 ans", s'insurge Stéphanie, infirmière libérale à Strasbourg. "Avec le virage ambulatoire, nous avons de plus en plus de patients qui rentrent précocement de l'hôpital et c'est nous qui sommes là. Mais nous on nous oublie", déplore-t-elle.

Un plan santé jugé "trop centré sur les médecins"

Qu'ils soient libéraux ou salariés, les 660.000 infirmiers - des femmes à plus de 80% - étaient invités à cesser le travail par une dizaine d'organisations remontées contre le plan santé présenté en septembre par l'exécutif, "trop centré sur les médecins". "C'est tout le contraire", s'est défendue la ministre de la Santé Agnès Buzyn sur France Inter : ce plan "décharge sur l'ensemble des professionnels de santé la responsabilité des prises en charge" des malades chroniques. "Je ne comprends pas bien la revendication", a déclaré Mme Buzyn. Une délégation de manifestants a été reçue par son ministère.

Les infirmiers ne veulent pas des assistants médicaux voulus par le gouvernement

Les infirmiers ne veulent pas de la création de 4.000 postes d'assistants médicaux, à mi-chemin entre le secrétariat et le métier d'aide-soignante, pour soulager les médecins. "Nous nous sentons sacrifiés, complètement oubliés (...) aussi bien en milieu hospitalier qu'à domicile", a déploré Sandra Dupuis, 41 ans et 20 ans de métier, rencontrée à Lille par l'AFP. "On invente des nouveaux métiers" financés par la sécurité sociale "pour faire des choses qu'on fait déjà depuis de nombreuses années" alors que "nous, les libéraux, on reste avec des tarifs qui défient toute concurrence", s'est indignée Mme Dupuis.

Autre motif de mécontentement, la possibilité pour les pharmaciens de vacciner contre la grippe, expérimentée dans certains territoires et qui sera généralisée l'année prochaine.

A l'hôpital, souffrance, perte de sens et épuisement professionnel

Chez les hospitaliers, "la souffrance" et la "perte de sens" au travail persistent "dans tous les secteurs", selon Nathalie Depoire, du syndicat CNI, et "les cas d'épuisements professionnels se multiplient".

Cet été, les syndicat libéraux avaient quitté leurs négociations tarifaires avec l'Assurance maladie, jugeant ses propositions insuffisantes. Ces discussions reprendront "début décembre", selon Mme Buzyn.