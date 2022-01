Grande précarité: les associations humanitaires interpellent la Préfecture des Alpes-Maritimes

Les associations d'aide humanitaire tirent la sonnette d'alarme. Dans un courrier envoyé à la préfecture, elles dénoncent le manque de places en hébergement. Les centres d'action sociale sont pleins. Nice, ville en façade belle et riche, cache une grande pauvreté.

78 000... c'est le nombre de Niçois qui vivent sous le seuil de pauvreté. Nice est la 4ème ville la plus pauvre de France. Plus d'un habitant sur 5 doit se débrouiller avec moins de 900 euros par mois.

La précarité touche tous les types de foyers, familles, personnes seules, âgées ou étudiants. Les Restos du Cœur de Nice comptent 2000 familles inscrites dans leurs 5 centres et chaque semaine pendant leur maraude, ils rencontrent plus de 300 personnes.

Nice c'est aussi une pauvreté qui se voit dans la rue. La semaine dernière pendant la nuit de la solidarité, les bénévoles maraudeur ont recensé 197 personnes sans domicile fixe dans la ville. Avec les 625 places occupées en accueil d'urgence et hébergements, Nice compte plus de 830 personnes en grande précarité.

Et la dynamique de la précarité n'est pas bonne... Avec le covid, le nombre de bénéficiaires au Secours Populaire a plus que doublé dans les Alpes Maritimes. Ils étaient 5000 en 2019, ils sont désormais 13 000.

On a une quinzaine de familles dans la rue

La grande pauvreté niçoise engendre des situations de détresse aussi parmi les demandeurs d'asile. Ils disposent normalement d'une procédure différente de celle des hébergements d'urgence. Seulement les centres d'accueil sont pleins, les associations les renvoient alors vers le 115 mais les places manquent aussi. Résultat: "On a une quinzaine de familles dans la rue. On a une famille avec 3 enfants de 5, 6 et 8 ans dehors, le système est saturé." explique Nicole Scheck qui travaille pour l'association Habitat & Citoyenneté.

Les associations dénoncent dans leur courrier le rejet de certains demandeurs d'asile, une situation "illégale" selon elles. Nicole rappelle que "l'hébergement est un droit... un droit français et international." Très remontées contre "le manque de volonté politique", les associations attendent encore une réponse de la Préfecture.