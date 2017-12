Clermont-Ferrand, France

Une petite dizaine de lycées auvergnats devraient être concernés ce jeudi. Les agents territoriaux de la région AuRA vont débrayer entre 11h30 et 13h30, pendant le service de la mi-journée, pour le repas de noël. Un mouvement à l'appel de l'intersyndicale des agents.

Depuis plusieurs semaines, les agents "auvergnats" dénoncent les disparités de traitements entre les agents des deux ex-régions Rhône-Alpes et Auvergne. Ces derniers se plaignent de ne pas avoir les mêmes conditions de travail ou salariales de leur voisin.

La grève devrait être suivie à Sidoine-Apollinaire et Roger-Claustres. A Vichy, Chamalières et Montluçon également. Les agents prévoient de maintenir la mobilisation et d'autres manifestations dans les prochaines semaines.