Grande-Synthe lance le minimum social garanti

Grande-Synthe, France

Le dispositif a déjà existé, dans les années 80, à Grande-Synthe, près de Dunkerque. Aujourd’hui, Damien Carême le relance, en partant du constat que plus 17,6% de sa population vit en dessous de 855 euros par mois. Une somme qui est considérée comme le minimum vital.

Financé par des économies d'énergie

La mesure va coûter plus de 2 millions d’euros par an, mais c’est finançable assure le maire écologiste de la ville : "L'argent provient des économies d'énergie réalisées par la ville, c'est donc de la transition sociale et écologique. Sur l'éclairage public, c'est 476.000 euros, sur le réseau de chauffage urbain, c'est 250.000 euros. Et avec les revenus de la taxe professionnelle, c'est de la redistribution des richesses."

100 à 400 euros par mois

La mesure va concerner tous ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté, qui bénéficient déjà des minimas sociaux ou qui sont des travailleurs pauvres. En fonction des situations de chacun, ce minimum social pourra représenter de 100 à 400 euros de complément de revenus par mois. 1.500 personnes seraient concernées.