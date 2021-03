Grande-Synthe : mobilisation contre l'augmentation du temps de travail des fonctionnaires territoriaux

Une journée de grève et un rassemblement devant la mairie de Grande-Synthe, près de Dunkerque, ce mardi. Mobilisés par la CGT, des agents de la ville ont dénoncé l'augmentation annoncée de leur temps de travail à 1.607 heures par an. Elle doit être votée, au plus tard en juin, par les collectivités locales, pour une mise en application en janvier 2022.

Pour réduire le nombre de fonctionnaires ?

Cette reforme de "transformation de la fonction publique", votée par la majorité présidentielle, devrait passer par des journées plus longues et/ou des baisses de RTT. Le but du gouvernement étant de réduire ainsi le nombre de fonctionnaires. Il est question de 57.000 postes de moins, rien qu'avec cette question du temps de travail.

Mais, entre le point d’indice des salaires -qui est gelé depuis plus de dix ans- et les fortes sollicitations des agents publics, avec la crise sanitaires, la CGT dit non à cette augmentation du temps de travail et aux suppressions de postes qu’elle entraînerait.

Responsable de l'Union locale de la CGT Dunkerque, Christelle Veignie est agent de la ville de Grande-Synthe. © Radio France - Matthieu Darriet

Christelle Veignie est la responsable de l’Union locale de Dunkerque. Elle est agent de la vile de Grande-Synthe : "L'Etat, par le biais des préfets, font croire aux maires qu'ils n'ont pas le choix, alors que c'est faux. Sur la gestion du personnel, les maires ont la libre administration. Et c'est là-dessus qu'il faut tabler."

Il y a des maires ultralibéraux qui n'attendent que ces lois-là pour taper sur les fonctionnaires. Mais on a encore aussi des maires qui résistent et qui s'opposeront jusqu'au bout à cette loi.

A Grande-Synthe, le maire socialiste, Martial Beyaert ne cache pas son opposition à cette loi, une sorte de « travailler plus pour gagner moins ». Mais il l’appliquera, en négociant : "Ça peut être sur l'évolution du temps de travail journalier. Ça peut être aussi sur l'évolution des RTT. Ce sont des négociations dans la dentelle, avec les organisations syndicales."

On va faire au mieux pour que cela soit le moins douloureux possible pour nos agents. Ils ont été les premiers protecteurs de nos citoyens, pendant la pandémie.

Le maire de Grande-Synthe, Martial Beyeart est venu à la rencontre des agents communaux opposés à l'augmentation de leur temps de travail. Il est contre cette loi, mais il l'appliquera. © Radio France - Matthieu Darriet

Certaines communes ont déjà signé des accords, autour de cette augmentation du temps de travail, comme Cappelle-la-Grande qui a opté pour un peu de réduction des RTT et un peu d'allongement des journées.