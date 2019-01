Grands chantiers 2019 en Limousin : un deuxième hôpital ultra-moderne au CHU de Limoges

Limoges - France

C'est un énorme chantier, qui doit aboutir en 2019, a priori au premier semestre : l'hôpital Dupuytren 2 sera un établissement connecté, ultra-moderne. Ce qui réjouit Christian Couturier. "C'est une très bonne nouvelle", estime le représentant des usagers du CHU, qui répondait à 8H15 aux questions d'Alain Ginestet sur France Bleu Limousin. Il cite par exemple "le dossier patient informatisé, qui permettra à tous les médecins d'avoir accès au dossier, où qu'ils soient, sur leur téléphone portable", et le désenclavement du Cluzeau, hôpital qui va petit à petit être abandonné. Ce nouveau bâtiment va aussi permettre de déménager Dupuytren 1 pour le remettre à niveau, car "sa conception date des années 70".

"La question du stationnement a toujours été délicate

A Dupuytren 2, "l'accueil sera tout à fait différent, beaucoup plus personnalisé", explique Christian Couturier, "et les chemins seront plus formalisés, le patient accompagné de son entrée à sa sortie". Certains représentants d'usagers ont pourtant des inquiétudes notamment sur l'accessibilité. Christian Couturier reconnaît que "la question du stationnement a toujours été très délicate". Mais, dit-il, il y aura un nouveau parking de 80 places, en plus de celui de 270 places déjà en service depuis environ un an et demi. Insuffisant, certes, mais "il y aura dans l'avenir une plus grande facilité d'accès", par exemple en bus.

à lire Limoges : le nouveau CHU bientôt prêt à accueillir ses premiers patients

Quant à la crainte que ce nouvel hôpital fasse de l'ombre aux hôpitaux de proximité, comme St Junien, elle n'est pas fondée pour Christian Couturier, car "les buts ne sont pas les mêmes"