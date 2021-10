Grands manèges interdits au Panorama : y aura-t-il une fête foraine au Mans fin octobre ?

La mairie du Mans n'est finalement pas revenue sur les conditions : les forains peuvent s'installer sur le site du Panorama, en périphérie de la ville, pour la fête foraine prévue du 23 octobre au 14 novembre, mais les manèges de plus de 16 mètres restent interdits.

La ville du Mans ne cède pas : les forains sont les bienvenus fin octobre, mais aux conditions de la mairie, c'est-à-dire sur le site du Panorama, en périphérie donc, et aucun manège de plus de 16 mètres ne sera autorisé en raison de la proximité avec l'aérodrome. Stéphane Le Foll, a confirmé ces consignes dans un communiqué lundi 18 octobre, quelques jours après une réunion avec un comité de forains, mercredi 13. Le maire du Mans précise qu'il n'y a "aucune nouvelle contrainte" avant d'ajouter "Les industriels forains ont l’occasion de repartir sur de nouvelles bases, en se conformant à la légalité. Il n’y a pas alternative : les industriels forains doivent s’installer dans le respect des règles établies par l’aviation civile. La Ville agit dans le respect de tous et de la loi." Les forains n'ont pas encore indiqué s'ils se plieraient à ces conditions.

La fête foraine est censée se tenir du 23 octobre au 14 novembre, donc très prochainement, mais pour l'instant aucune affiche n'a été placardée en ville pour annoncer la manifestation. Il n'y a pas eu de fête foraine au Mans depuis 2018 où d'importants échauffourées ont eu lieu aux Jacobins. Ce qui avait conduit la ville à déplacer la fête au Panorama fin 2018. L'année suivante, les forains ont demandé à revenir en centre-ville, point de départ d'un important conflit avec la mairie, marqué par des actions coup de poing.