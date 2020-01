Grandvillars : la boucherie Gigandet met la clé sous la porte

Grandvillars, France

C'est un nouveau coup dur pour le commerce de proximité. Après la liquidation de la boucherie Julien à Mandeure début novembre (9 salariés sur le carreau), une nouvelle boucherie met la clé sous la porte dans le Nord Franche-Comté : la boucherie Gigandet à Grandvillars, dans le Territoire de Belfort. Le commerce a définitivement fermé ses portes le 31 décembre dernier, après 12 ans d'existence. La boucherie était en grandes difficultés financières depuis plusieurs années.

Désormais, il ne reste plus officiellement qu'une seule boucherie traditionnelle dans le Sud Territoire. "On allait chez lui parce que c'était toujours de très bonne qualité même si manifestement c'était un peu plus cher qu'ailleurs, on avait la chance d'avoir un commerce de proximité, quand on a un certain âge on est contents de les avoir", regrette Joël, retraité à Grandvillars, client régulier de la boucherie Gigandet.

1.400 euros de salaire pour 75 heures/mois

Des charges de venues trop lourdes, des dettes qui s'accumulent... après 12 ans d'activité, Christophe Giguandet le boucher n'y arrivait plus : "on est des mono-entreprises, on a un salarié on travaille tout seul, je fais 70 à 75 heures par semaine, 1.400 euros de salaire par mois, à un moment donné, ce n'est pas digne d'un patron (...) quand on se retrouve en négatif sur le compte professionnel et qu'on ne peut plus se verser soi-même un salaire, il faut prendre la décision d'arrêter avant que ce ne soit trop tard".

Beaucoup d'artisans ont été formés à un métier, mais pas pour gérer une entreprise

Cette fermeture n'est pas un cas isolé. Il faut dire que la réglementation est toujours plus poussée sur l'hygiène et la traçabilité de la viande. "C'est devenu de plus en plus compliqué, on peut dire que la partie bureaucratique d'une entreprise artisanale est devenue de plus en plus importante", explique Yves Brelot le président de l'union des bouchers charcutiers de Franche-Comté.

"Beaucoup d'artisans ont été formés à un métier, mais pas pour gérer une entreprise". A cela s'ajoute les problèmes de compatibilité, les difficultés pour trouver un repreneur, et pour attirer aussi parfois les apprentis, car il faut pouvoir les loger. "Les capacités d'accueil dans les communes où il y a des entreprises sont-elles toujours suffisantes ? Avec des logements pas trop chers, vu le salaire d'un apprenti...", Yves Brelot s'interroge.

Pour s'en sortir, certains bouchers se diversifient en proposant des activités traiteur ou sandwicherie. Le syndicat se veut malgré tout optimiste : en 2019, le chiffre d'affaire des entreprises artisanales du secteur au niveau national a augmenté de 2,5%, malgré la concurrence de la grande distribution. Le patron de la boucherie Gigandet, lui, a demandé ce mardi son placement en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Belfort.