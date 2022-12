GRAPHIQUE - Immobilier dans les Landes : "Les prix se stabilisent"

On n'arrêtait plus les prix de l'immobilier, voilà des années qu'ils augmentaient. Dans les Landes, il semblerait que le marché se stabilise en cette fin d'année 2022, selon les derniers chiffres publiés par l'Union des syndicats de l'immobilier.

"La baisse des prix, on ne va pas la sentir tout de suite"

"Nous avons des taux d'intérêt a un peu plus de deux et demi et selon la tendance bancaire, je pense que 2023 va rimer avec trois", lâche Romain Ruchaud, membre de l'Unis et directeur de transaction de Courtès Groupe, basé à Dax. À ceci s'ajoute l'exigence grandissante des banques qui demandent "de couvrir les frais de notaire et puis un complément".

Les biens se vendent moins, il y en a donc plus sur le marché, mais les prix ne vont pas pour autant baisser tout de suite selon Romain Ruchaud. Les vendeurs sont habitués à un marché en constante hausse et donc vont avoir du mal à baisser dès maintenant les sommes demandées.

Un marché toujours hétérogène

La moyenne du m2 reste exorbitante à Hossegor, mais est une exception dans les Landes. Rien que dans les communes voisines de Seignosse et Capbreton, les prix sont bien plus bas. Sur la côte, plus au nord, l'achat de biens est encore plus accessible. C'est évidemment dans les terres où le prix du m2 est le plus bas. À Hagetmau, on peut même trouver des biens d'entrée de gamme à moins de 1 000 euros le m2, assure Romain Ruchaud.

L'Unis note également un scission générationnelle dans le département : les acquéreurs de plus de 50 ans, plus fortunés, s'installent le long de la côte quand les primo-accédents, souvent des jeunes, sont contraints d'acheter plus dans les terres.