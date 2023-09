Gratuité dans les transports : des collectifs demandent la fin des abonnements dans la métropole grenobloise

Ce lundi 25 septembre, tracts à la main, une dizaine de militants interpellent des voyageurs, à l'arrêt de tramway Chavant. "On est là pour dénoncer les opérations anti-fraudes, violentes et humiliantes, et surtout demander la gratuité des tickets, dont le prix augmente encore et toujours", s'exclame François Auguste, membre du Collectif Grenoble Citoyenne. "S'il y avait la gratuité des transports il n'y aurait pas de fraude. Si les gens fraudent, c'est parce que c'est bien trop cher", poursuit-il.

ⓘ Publicité

A Grenoble, 17% des financements viennent des usagers

Ce que demandent trois collectifs (Collectif de la région grenobloise, grenoble Alternatiba et Collectif Grenoble citoyenne), c'est d'abord la gratuité le week-end. "Ce serait déjà une première étape", assure François Auguste. Mais qui financera ? À cette question, le militant a la solution : "Il faudrait passer de 2 à 3% le versement mobilité payé par les entreprises de plus de 11 salariés. Cela permettrait de couvrir une grande partie des frais." En effet, trois ressources financent un réseau de transport : la part usagers, qui représente 17% à Grenoble, le versement mobilité de la part des entreprises, et le financement de la part de la métropole. "On est déjà remboursé à 75% par nos employeurs, ça ne lui rajouterai pas grand chose à la métropole", raconte Mustapha, grenoblois. Mais quid des emplois ? "Nous discutons activement avec les employés de la Tag (transports de l'agglomération grenobloise), qui s'inquiètent pour leur poste. Ils pourront toujours être redirigés à des postes de médiation ou dans d'autres guichets dans l'agglomération voironnaise par exemple" détaille Claire Claire Kirkyacharian, du collectif Grenoble Citoyenne.

42 villes sont passées au transport gratuit en France

Un modèle de gratuité totale qui existe déjà pleinement dans 42 villes (Dunkerque, Douai, Châteauroux notamment) "Nous observons que ce sont des petites à moyennes villes, mais de plus grandes agglomérations comme Montpellier commencent à s'y mettre. Les autres (Lille, Strasbourg), ont des critères d'âges, ou ne le font que le week-end par exemple", développe Julie Calnibalosky, cheffe de projet et animatrice de l'observatoire des villes du transport gratuit.

Moins d'incivilités dans les transports gratuits

La gratuité a aussi réduit un phénomène fréquent dans les transports : l'incivilité. Si elle n'a pas totalement disparu, elle a largement baissé. Une enquête d'un an en 2021 dans le réseau dunkerquois le prouve : "Il pouvait y avoir des tensions, avec les échanges monétaires avec le chauffeur. Il n'y a plus de risques de braquages", poursuit la cheffe de projet. Une ambiance qui a aussi changé, avec plus de monde dans les bus, et donc moins de risques de dégradation. "Il y a désormais une pression sociale qui s'exerce. C'est donc plus difficile de dégrader le matériel", termine-t-elle.