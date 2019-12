Gratuité des parkings au Mans pour Noël : la mesure ne fait pas l'unanimité

Le Mans, France

C'est un peu Noël avant les fêtes. Plusieurs parkings du Mans offrent des heures de stationnement jusqu'à la fin du mois de décembre. Un cadeau de la municipalité pour inciter les Sarthois à faire leurs achats en centre-ville. Pour autant, la mesure ne fait pas l'unanimité.

Une mesure bien accueillie chez les commerçants

Pour les commerçants, c'est une bonne nouvelle, ils espèrent ainsi récupérer une partie de la clientèle des centres commerciaux qui offrent plus de facilités de stationnement. "C'est un plus pour nous, d'autant que nous vendons des produits lourds comme des bouteilles ou des paniers garnis. Si nos clients peuvent se garer à côté du magasin, c'est forcément un avantage", avance la gérante d'une épicerie fine du cœur de ville.

Une heure gratuite, est-ce suffisant?

Mais pour certains clients, l'offre mise en place par la mairie n'est pas suffisante. Un seul parking, celui du Palais des Congrès, est totalement gratuit, pour les autres, il s'agit d'une heure offerte les vendredis, samedis, dimanches, du mois de décembre. "Une heure, ce n'est pas assez pour faire ses achats de Noël, rouspète un manceau, il faut décompter le temps qu'on prend pour se garer au sous-sol et sortir du parking. Il faut offrir tout l'après midi!"

Les écologistes dubitatifs

D'autres regrettent que l'accent ne soit pas mis sur les transports en commun. "Nous sommes une famille de quatre. Le parking nous coûte moins cher que d'acheter des tickets de tramway. Pour les fêtes, on pourrait envisager de proposer des transports gratuits", suggère ce père de famille.

Un argument également avancé par les élus écologistes dans un communiqué. Pour eux, la gratuité des parkings est un manque à gagner pour la collectivité qui doit reverser de l'argent à Cénovia, la société qui gère les équipements de la ville. Ils doutent également de l’efficacité de la mesure déjà testée pendant la crise des gilets jaunes en janvier 2019.

Face à ces critiques, la mairie dit vouloir rendre le centre ville plus attractif. "Ce qu'on espère, c'est que les personnes qui viennent en centre-ville restent un peu plus longtemps. Elles prendront le temps de faire leurs courses et seront moins stressées par la note à la fin du parking. C'est un cadeau, à la fois, aux commerçants et à leur clientèle", estime Françoise Dubois, adjointe au maire en charge du commerce.

