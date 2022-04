Un millésime 2021 des Graves "difficile" mais "de charme" présenté pour le retour des primeurs à Bordeaux

Après deux ans d'annulation à cause du Covid-19, les primeurs sont de retour en Gironde. Cette institution des Châteaux de Bordeaux, qui vise à faire tester le vin fait à l'automne et qui ne sera réellement prêt que deux ans plus tard, permet aux vignerons d'engendrer de la trésorerie et aux clients de bénéficier de prix attractifs. 5.000 visiteurs sont attendus pour l'événement qui se tient du 25 au 28 avril, selon l'Union des Grands Crus de Bordeaux.

Au Palais de la Bourse de Bordeaux ce lundi, c'était au tour du millésime 2021 des Graves d'être présenté. "Il y a un petit manque de maturité", estime François Breteau, grossiste en vin et "double champion du monde" de dégustation de vin à l'aveugle. "2021 devrait être dans un style un peu plus classique des bordelais qu'on connaissait autrefois, qui seront de toute façon de très jolis vins en vieillissant".

Derrière leurs stands, les vignerons concèdent : ce millésime est "difficile". Jean-Baptiste Duquesne, propriétaire du Château Cazebonne à Saint-Pierre-de-Mons près de Langon, rappelle qu'il a "perdu 95% de la récolte à cause du gel" en avril l'année dernière. Mais le vigneron estime qu'il reste "intéressant. Il a peu d'alcool, de la fraîcheur, des équilibres et du fruit. C'est un millésime de charme".

Présentation du millésime 2021 des Graves au Palais de la Bourse à Bordeaux, le 25 avril 2022. © Radio France - Margot Turgy

Un millésime marqué par le gel

Mais les professionnels retiennent surtout l'importance du retour des clients, après deux ans d'annulation des primeurs à cause de la pandémie de Covid-19. "C'est formidable", se réjouit Dominique Guignard, président du Syndicat viticole des Graves. "Les problèmes, on les a connu pendant deux ans, mais maintenant on avance. C'est un vrai plaisir de pouvoir se retrouver et communiquer ensemble au bénéfice de notre appellation. On espère bien que ce soit le vrai retour" des primeurs, ajoute-t-il.

"Ça fait un bien fou", abonde Marie-Hélène Yung-Théron, propriétaire du Château de Portets et habituée de l'événement. "Et je crois qu'on revoit aussi des gens qui, peut-être, nous avaient un peu oubliés. Ce sont des contacts très importants."

De leur côté, les 300 clients sont également ravis de pouvoir revenir à Bordeaux pour la semaine des primeurs. "Ça me fait vraiment plaisir de revoir ces gens que je n'ai pas vu depuis deux ans", souligne Patrick Andriessen, acheteur pour la multinationale belge Colruyt. "Le vin est aussi un monde de confiance. On a besoin d'être rassuré par la personne qui est derrière le vin, que dans deux, trois ans, il sera nickel. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Ça reste un produit de la nature et on a besoin de cette confiance entre les gens", conclut-il.

