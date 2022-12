Greentech, vous avez dit Greentech ?

French Tech in the Alps, collectif facilitateur et promoteur de start-up, vient de recevoir à Grenoble le premier Green20 Summit. Une initiative d'envergure nationale pour mettre en valeur les start-up de la "Greentech", la "technologie verte", mais qu'entend-t-on par là ? Questions à Philippe Rase, un des fondateurs et membres du comité exécutif de French Tech in the Alps.

France Bleu Isère - Qu'est-ce qu'on appelle "Greentech" ? La Greentech c'est quoi ?

Philippe Rase - On peut dire plusieurs choses différentes. Premièrement, il s'agit de technologies qui permettent de faire plus avec moins, par exemple. Mais ça peut être aussi des technologies digitales qui vont dans leur utilisation permettre d'être plus efficace, d'être plus bienveillant pour l'écosystème dans lequel nous vivons et nous travaillons. Et troisièmement, ça peut être des façons de faire différentes, des procédures et des process différents qui vont faire que les produits utilisés ou les services utilisés vont être consommés plus longtemps. Et donc on va être dans des sujets de réemploi, de réutilisation, de réallocation et de ré-usage.

En même temps la technologie, c'est toujours de l'utilisation de ressources, d'électricité, de métaux rares parfois... Est ce que c'est très "green" ?

Je suis d'accord avec ce que vous dites. La meilleure des énergies est celle que l'on ne dépense pas. Pour autant, nous devons être plus vertueux ou "sustainable" (durable) en anglais, et donc il faut faire en sorte que cette énergie produite soit le mieux utilisé et donc faire plus avec moins. Et c'est ça que collectivement, les services publics, les personnes consommatrices et les entreprises se doivent de faire. C'est un effort collectif, mondial, national, et puis local.

Ici en Isère, quelles sont les entreprises "Greentech" ? Quelques exemples ?

Effectivement, dans ce Green20 Summit, sur les 22 start up rassemblées par la French Tech in the Alps à Grenoble, cinq sont grenobloises. Je vais donner des exemples. Verkor, c'est la production de batteries électriques en France pour la mobilité douce. HRS, Hydrogène refueling solutions, c'est la production de stations de base qui utilisent l'hydrogène pour permettre la mobilité sur base d'énergie hydrogène.

Est ce qu'il y a des innovations qui vont encore plus loin, des choses qui émergent et dont on entendra parler dans les années qui viennent ?

Alors est ce que j'ai le droit de divulguer des choses que moi même je ne connais pas ? Je pense qu'il est très difficile de prévoir quelles sont les start up de deux ou trois personnes aujourd'hui qui vont être celles de demain, avec 400 personnes, 300 personnes. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à Grenoble, il y a un écosystème complexe et dense, de l'ensemble de ces trois directions "vertes" et donc la vallée ici, le Sillon alpin, est peut être une des vallées en France qui va permettre l'émergence de cela de manière plus importante encore !