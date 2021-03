Le projet de loi climat va plomber le secteur aéronautique pour le député de la Somme Grégory Labille

Le projet de loi "climat et résilience" peut-il plomber encore un peu plus le secteur de l'aérien ? Alors que le texte est examiné en commission et qu'il sera débattu en séance plénière à l'Assemblée nationale à la fin du mois, des députés demandent de temporiser sur certaines mesures.

Un mauvais timing

Parmi les voix qui s'élèvent, celle du centriste Grégory Labille (UDI), qui compte dans sa circonscription le bassin aéronautique d'Albert-Méaulte et ses près de 3 000 emplois.

Pour lui, ce projet de loi arrive au mauvais moment : "Il y a un an, juste avant le confinement, Stéphane Demilly - qui était encore député de la Somme - avait annoncé l'arrivée d'un carnet de commandes suffisant pour créer des emplois sur 10 ans. Mais la crise du Covid est arrivée et a tout remis en cause. Ce projet de loi climat et résilience n'arrive _pas au bon moment_, certains de ses articles seraient trop dommageables pour le secteur aérien."

Non à la suppression de certains vols internes

La suppression des liaisons aériennes quand il existe une alternative en train fait partie du projet de loi. Et c'est l'un des principaux points de crispation pour Grégory Labille : "L’article 36 veut interdire les vols intérieurs lorsqu’il existe une alternative en train qui fait le même trajet en moins de 2h30. Mais cette idée va à l’encontre de la volonté de développer des vols de courte distance qui utilisent l'énergie électrique : cette technologie ne pourra concerner que des vols de courte durée. On risque donc de freiner son développement. Pour moi, c’est article est mauvais pour le secteur aérien. Je souhaiterais donc qu’on le supprime ou qu’on le reporte, par amendement, à une date ultérieure. Le temps de sortir de cette crise et de laisser à la recherche le temps de trouver des alternatives."

Grégory Labille précise que des centaines de postes pourraient être détruits à cause de la crise du Covid sur le secteur d’Albert-Méaulte : "Aujourd’hui, 1000 emplois sont menacés. Mais au-delà de ces 1000 emplois, il faut savoir que _60 à 70 % des personnes qui vivent sur ce territoire travaillent directement ou indirectement pour l’aéronautique_. Il faut aussi prendre en compte au niveau de qualification de ses salariés. Nous sommes le seul pays à savoir construire des avions de A a Z. Il ne faudrait pas que, si d’ici 2024 on annonce une reprise, ces emplois là soient perdus."

