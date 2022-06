Grêle en Dordogne : "En cinq minutes votre travail est réduit à néant" témoigne un couple de viticulteurs

Cela commence à faire beaucoup pour Fleur et Pierre Morand-Monteil. Le jeune couple de viticulteurs du Bergeracois a repris le château de Vieille Terre à Sauveterre-de-Bergerac il y a trois ans. Depuis, ils ont subi deux fois le gel et ce jeudi 2 juin des grêlons gros parfois comme des balles de golf sont tombés "on a regardé et on tout de suite pensé aux vignes et on a pas eu les mêmes dégâts partout [...] sur une parcelle il y avait un amoncellement des petites montagnes de grêlons, là bas c'est haché menu".

Une parcelle complètement ravagée par les grêlons

Ils ont 15 hectares de Pécharmant dispersé sur la commune de Saint-Sauveur-de-Bergerac en Dordogne et ils sont sept à travailler sur le domaine. Sur celle devant le château, les dégâts sont là mais limités "on voit toutes les feuilles au sol, les jeunes grappes ont été coupées net par les grêlons". Les vignes venaient d'être relevées au printemps déplore Fleur qui pense surtout à son mari Pierre "c'est un crève-cœur". Pierre préfère ne pas s'exprimer, ce sont des heures et des heures de travail passées dans les vignes et anéanties en une matinée. Il explique que le meilleur moyen de les soutenir, c'est de continuer à acheter leur production.

"On a perdu entre un tiers et la moitié de la production" estime Fleur Morand-Monteil. "le travail de la vigne commence quand même au printemps, on travaille les sols, on fait en sorte de bien entretenir la vigne, on taille au bon moment, on relève au bon moment pour donner le maximum de chance à la vigne de produire un bon millésime et quand en cinq minutes de grêle votre travail de plusieurs mois est réduit à néant, cela met un coup au moral".

"C'est comme si on avait passé la débroussailleuse" explique Fleure Morand-Monteil © Radio France - Charlotte Jousserand

Environ 70% du feuillage est tombé à cause de la grêle

Pierre Morand-Monteil a repris l'exploitation familiale, celle de ses parents Jérôme et Dolores qui habitent juste en face de la parcelle la plus touchée par les grêlons, à l'entrée du bourg. Sur un côteau, il y a pratiquement plus de feuilles de vignes par terre que sur les vignes. Jérôme, le père de Pierre, montre les rangs : "Environ 70% du feuillage est à terre, il y a des plaies partout sur les rameaux".

Avec son épouse, ils ont travaillé la vigne avant de passer la main. Ils ont acheté le domaine du Château de Terre-Vieille en 1989, il y a plus de trente ans "On avait jamais vu ça, jamais" explique Jérôme qui constate des variations climatiques de plus en plus importantes : "l'agriculture devient compliquée, chaque année il y a quelque chose. Le gel, les grêlons c'est vraiment catastrophique". Jérôme pense déjà à l'après, "l 'agriculture, il faut courber l'échine mais il faut repartir".