Grenoble : 24 heures de grève pour les femmes de ménages de la Sécu

"On n'a pas eu de prime Covid, à Noël pas de prime non plus, rien du tout, on a un manque de matériel pour travailler, on a une surcharge de travail et il y a des filles qui n'ont pas de contrat" : Sophie dénonce pêle-mêle les motifs de mécontentement. L'une de ses collègues évoque des problèmes dans le paiement des heures supplémentaires : "Un agent d'entretien il touche quoi? 8 euros net? (de l'heure, ndlr). Peut-être que pour un responsable 8 euros c'est rien, c'est un pourboire... mais (pas) pour nous."

18 agents d'entretien

Rassemblées ce mardi devant la CPAM de l'Isère, rue des Alliés à Grenoble, une partie des 18 agents d'entretien - presqu'exclusivement des femmes - ont décidé d'exprimer leurs griefs hier au travers d'un mouvement de grève. Elles font le ménage dans les locaux de la Sécu, mais ce n'est pas leur employeur.

La CPAM de l'Isère © Radio France - Lionel Cariou

Car le service est assuré par un sous-traitant, Framex, dont un responsable a fait le déplacement pour discuter avec les grévistes à l'ombre d'un platane. Lui assure que toutes les heures sont payées et que la "prime Covid" n'est pas obligatoire. "Il n'y a pas eu de retard sur des contrats, affirme-t-il : c'est qu'on a eu des modifications liées au Covid avec des avenants qui ont été signés et d'autres pas. Ce ne sont pas des retards dans les contrats, ce sont des mises à jour. Il a pu y avoir des problèmes, et on est là pour les régler."

"La loi des marchés"

Les salariés demandent une remise à plat car ils vont bientôt changer d'employeur. Framex a perdu le marché et devra passer la main à l'un de ses concurrents à la fin du mois. "On est tous logés à la même enseigne, explique le responsable de Framex qui confirme un phénomène de turn over dans le secteur de l'entretien : on répond à des dossiers et tous les trois ans c'est remis en cause. C'est la loi des marchés."

"On a alerté l'employeur plusieurs fois, affirme de son côté Chantal Gomez, du syndicat CGT. Elles ont donc décidé de faire grève pour se faire respecter. Tout se règle visiblement, et on sera vigilants." Les agents d'entretien ont décidé de poursuivre la grève jusqu'au soir. Le travail reprendra ce mercredi.