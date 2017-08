Grenoble : avec l'appli "Too good to go", évitez le gaspillage alimentaire

Une appli anti-gaspi vient de débarquer à Grenoble (en avril dernier NDLR) : "Too good to go", comprenez : "trop bon pour finir à la poubelle". Une fois téléchargée sur votre téléphone intelligent, elle vous permet d'acheter à prix cassés les invendus des restaurants et commerces autour de vous.

Le fonctionnement de cette application est simple : chaque jour, des commerçants ont des invendus qui leur restent sur les bras. Plutôt que de les jeter, l'appli permet de les proposer à la vente, souvent en fin de journée et à prix cassés. Une fois téléchargée sur votre téléphone portable, cette application vous indique quel commerçant a des restes, quel est le plus proche de chez vous, le type de restauration et combien d'invendu il lui reste, mais sans préciser ce qu'il y a dans le panier. Vous payez sur l'appli et passez à un horaire de collecte, souvent juste avant la fermeture.

Paniers surprises à -60%

Ce jour-là, Pierre, jeune papa grenoblois, a récupéré chez un primeur près de chez lui "des brocolis, des tomates, quelques endives et deux melons". "Ils sont assez abîmés donc il faudra les manger ce soir et ce n'est pas vraiment de saison" note-t-il, "mais pour le prix que ça coûte, ça vaut quand même la peine" conclut-il, même s'il essayera plutôt un autre commerçant la prochaine fois "plutôt une boulangerie, ou un plat dans un restau". Pour ce panier, il a payé 4 euros, sur lesquels l'appli garde 1 euro pour se financer.

LEs légumes, de seconde main, doivent être mangés dans la journée pour ce panier. © Radio France - Virginie Salanson

Côté commerçants, Stéphanie Fariello du restaurant "La Crapaudine", près de la gare de Grenoble, a rejoint l'appli juste avant l'été. Pour elle, c'est une idée qui colle avec sa vision de la cuisine, "on cuisine des produits frais, avec de nouvelles recettes chaque jour, en essayant de prévoir les proportions au plus juste. On vient de commencer avec cette appli ,mais j'espère que ça va fonctionner".

Chez elle, pour un plat du jour à 8€50 habituellement dans ce restaurant, il coûte 4 euros sur l'appli "Too Good To Go". A noter, on ne peut pas choisir son panier ou son plat du jour, c'est le principe : on prend vraiment ce qui reste et si possible on amène son tupperwear/sa boîte !

Lancée à Paris et Lille l'an dernier, à Lyon en octobre, l'appli vient d'arriver à Grenoble, à Brest et Saint-Étienne en ce début de mois de juillet. A Grenoble, elle fonctionne pour l'instant avec une soixantaine de commerçants.