Grenoble : Ca roule pour Sicklo

Bonjour Frédéric Kabile. Vous avez 28 ans. Vous êtes l'un des sept fondateurs de Cyclo. C'est quoi cyclo ?

C'est une coopérative de livraison à vélo qui est locale et éthique, basée au 57, rue Saint-Laurent, à Grenoble. On a un atelier de réparation de vélos qui est à Saint-Martin-le-Vinoux. Notre cœur de métier, c'est d'apporter des solutions à des professionnels et des particuliers pour le transport de marchandises. On a aujourd'hui plusieurs branches identifiées chez Sicklo. La première est la livraison de repas à domicile, en alternative aux grandes plates formes ubérisées. On a une application et un site internet pour la prise de commandes et la facilitation de la mise en relation entre restaurants et clients. Et on a d'autres branches de livraison qui vont être du "be to be" ou "be to see" , mais plus dans un secteur professionnel. C'est pour les clients de nos partenaires. Dans ce cas-là, on va faire de la distribution, de l'approvisionnement de marchandises.

Et vous avez une nouvelle spécificité ?

Depuis peu, on a ouvert le service à la personne, donc en partenariat, avec une période de test, avec une entreprise basée sur Seyssinet-Pariset qui s'appelle Délices et Services. Et comme cela s'est bien passé, on a fait une demande officielle au Département pour être accréditée et depuis peu, on est accrédité à ce type de service.

Vous montrez par votre entreprise qui est en coopérative, en Scop, que finalement on peut être coursier, gagner sa vie sans être exploité par les plateformes comme Deliveroo ou Uber ?

Disons qu'on va retrouver d'autres valeurs parce qu'on n'est pas payé à la tâche, comme Uber et Deliveroo. Avec en plus un prix dans lequel on n'a pas de décision. On n'a pas de négociation sur cette tarification. Et souvent, pour rentabiliser notre déplacement la journée, on est contraint de prendre toutes les courses les unes après les autres. Sinon, on n'arrive pas à un montant minimum de salaire à la fin du mois. Alors que chez Sicklo, on est payé à l'heure comme le salarié d'une entreprise classique. On met en place des plannings en amont. Les salariés savent leur temps de travail, ils savent à peu près les charges qu'ils vont avoir durant le travail. Et en complément du salaire, il va y avoir la prévoyance santé, les tickets restaurant, une mutuelle qui est assurée au plus haut qu'on puisse prendre dans une entreprise

Quel est votre chiffre d'affaires pour 2021 ?

On tourne à peu près à 320 000 € de chiffre d'affaires et on a une mise en valeur d'un million d'euros. La mise en valeur cela va être tout l'argent qui va circuler entre les partenaires, qui sont en lien avec la livraison.

Vous travaillez avec des gens qui ont votre éthique, qui ne veulent pas justement exploiter d'autres personnes ?

C'est ça. On sélectionne aussi nos partenaires. C'est-à-dire que demain, vous ne nous verrez jamais travailler avec un McDonalds à la livraison de repas à domicile, ou avec Amazon pour la livraison de colis. Notre débat n'est pas non plus sur l'action sociale au sein de nos partenaires, mais on tient à avoir une certaine logique dans notre démarche et dans celle que prônent nos partenaires.

Vous êtes fiers de ce que vous avez déjà accompli ?

On a été surpris nous-mêmes de notre succès car on n'a pas tous fait de grandes études de commerce, on n'a pas fait d'études de marché. Nous à la base, on était des coursiers et on a eu l'idée de monter cette Scop en fonction de ce que l'on ressentait. Au final, en suivant des valeurs simples qui est l'utilisation d'un vélo, on s'est rendu compte que c'était en accord avec l'écologie, et cela a fait que nous avons été très bien accueillis sur le territoire grenoblois.

Chez vous, on gagne combien par mois ?

Actuellement, on est tous au SMIC. Comme on est une Scop, la plupart de nos salariés, 11 sur 16, sont associés et on gagne tous pareil. Mais à terme, on vise 1500 euros par mois, pour une coursier et 30 heures de travail. Et après pour les postes à responsabilité, un salaire en fonction de ce qui semble juste au sein d'une coopérative. On peut nous joindre sur notre site internet, sur sicklo.fr