Grenoble : certains commerces ont relevé la tête en décembre mais redoutent une troisième vague

"On a eu un mois de décembre excellent" se félicite Dominique, gérant de la librairie BD Fugue Café dans le quartier des Halles à Grenoble. Lui a presque rattrapé le retard accumulé en 2020, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres commerçants.

C'est vrai que ce mois de décembre était particulièrement attendu. Fêtes de fin d'année, réouverture et autorisation dominicale. Alors tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, "c'est aléatoire" rappelle Christian Hoffmann, antiquaire et président du l'union de commerçants "Label Ville". "Il y a quand même eu beaucoup de commandes internet sur les GAFA et la fréquentation du centre-ville à baissé" regrette-t-il, "même si certains clients sont venus nous voir".

L'alimentaire sort du lot et se porte très bien. Il n'y a qu'à voir les halles de Grenoble. Il y a eu du monde avant et après les fêtes - Christian Hoffmann, président de "Label Ville"

Pour Abel et sa boutique d'instruments de musique sur la place Victor Hugo, le mois de décembre a permis de limiter la casse. Mais surtout de voir des clients acheteurs. "Le confinement a donné envie aux gens de se mettre à la musique pour notre plus grand plaisir d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'hésitation, les gens se disent, en cas d'un nouveau confinement, on achète comme ça on est prêt pour être à la maison" observe-t-il.

La crainte d'une troisième vague

Le prêt-à-porter est le secteur le plus sinistré cet hiver. La boutique Esprit à Grenoble va même changer d'enseigne. En ce moment, c'est donc liquidation totale des stocks. "Clairement on ne rattrape rien en décembre. Avec le Black Friday, il y a eu des clients mais après c'est devenu plus compliqué. Notre situation est problématique depuis trois ans avec les travaux en centre-ville puis les gilets jaunes. Il n'y a plus de passage en ville" constate Vanessa, responsable du magasin.

L'hyper-centre commerçant de Grenoble est désert ce samedi matin. © Radio France - Bastien Thomas

La situation de Clément est aussi difficile. Certes, il a vu des gens revenir le voir dans son magasin de basket ce mois-ci, mais c'est la perspective d'une troisième vague qui l'inquiète. "S'il y a un troisième confinement, ça va être très dur pour nous. On verra ce que fait l'Etat" dit-il.

Le flou et l'incertitude, c'est un peu le sentiment qui règne chez tous les commerçants grenoblois pour la nouvelle année à venir.