Grenoble : des kinés en colère réclament une revalorisation de leurs actes

Les kinés libéraux, qui sont 2000 en Isère, protestent contre l'absence de revalorisation de leurs actes depuis plus de 10 ans. Une séance de base est toujours à 16,13 euros, alors que les charges, elles, ont augmenté. Jacky est kiné depuis 33 ans à Eybens. Pour faire pression sur les instances, les kinés abandonnent la télétransmission au profit de la bonne vieille feuille de soins papier. "C'est pour montrer que l'on fait aussi du travail administratif gratuitement et que l'on n'en peut plus. Depuis des années, je me forme pour faire un travail de qualité et je gagne de moins en moins. Sans compter qu'on a beaucoup de personnes en liste d'attente et qu'on est obligé de refuser du monde. Il n'y a plus assez de gens qui veulent faire ce métier car il n'est plus attractif. A Grenoble, par exemple, il y a 10 postes de kiné qui ne sont toujours pas pourvus."

ⓘ Publicité

2000 kinés libéraux en Isère

Emmanuel, kiné depuis 15 ans dans l'Isère, est lui aussi en colère et va dans le même sens que son collègue " Nous, au cabinet, on a 6 mois d'attente pour une cheville, un mal de dos. La kiné respiratoire, on essaie de la caser entre midi et deux car c'est une urgence vitale. On est obligé de dire non aux personnes qui ont un cancer. C'est insupportable ! Les gens ne sont pas contents, ils nous mettent la pression, mais nous, on y est pour rien. C'est au-dessus qu'ils prennent les mauvaises décisions, des décisions technocratiques pour faire des économies et ils oublient l'humain. Dans quel état, on va retrouver toutes ces personnes qui, après une opération, par exemple, ne peuvent pas être prises en charge tout de suite? Aujourd'hui, je n'encourage plus les jeunes à faire ce métier. Ce n'est plus possible de travailler comme cela!"

Les listes d'attente de patients s'allongent, dans les cabinets de kiné où les professionnels ne sont pas assez nombreux © Radio France - Véronique Pueyo

Obligé de travailler 10 heures par jour pour s'en sortir

Valérie, 35 ans de métier, exerce à Grenoble dans le quartier de l'Ile Verte. Elle doit énormément travailler pour se sortir un salaire décent. Car sur une séance de base à 16,13 euros, la moitié part dans les charges. "L'année dernière en travaillant 4 jours et demi sur 5 et 10 heures par jour, j'ai pu m'octroyer 2500 euros de salaire mensuel. Et en ne prenant qu'un patient à la fois, comme on doit le faire. Depuis que j'ai commencé en libéral, on n'a été augmenté que de 3 centimes en 10 ans! On se moque de nous !" A la question, pourquoi elle continue ? Ses yeux s'embuent de larmes. *"*C'est l'amour du métier qui me tient. C'est pour les patients qu'on continue !"

Mais ce n'est pas le cas des nouvelles générations. 30 % des diplômés de moins de 30 ans, après 5 ans d'études, changent de métier. Ils travaillent dans le sport ou deviennent ostéopathes, dont les tarifs sont libres et plus élevés. Le collectif national des kinés en colère demande donc que les négociations reprennent avec l Etat pour éviter que le système ne se détériore complètement.