Des soldes d'été mitigés pour les commerçants grenoblois

"On a eu 20% de pertes avec le confinement mais je m'attendais à ce que ça soit bien plus une catastrophe", dit Stéphanie Vigier, responsable d'un magasin de prêt-à-porter "vintage" dans le centre-ville de Grenoble. Pour elle, comme pour de nombreux commerçants, la période post-Covid est atypique, mais surtout compliquée. Après quatre semaines de soldes d'été (du 15 juillet au 11 août), décalés de trois semaines, la reprise est timorée.

On ne peut pas comparer avec l'année dernière puisque les soldes n'ont pas eu lieu au même moment. Les chiffres sont un peu faussés. - Marie-Angèle Raimundo, gérante d'un magasin de vêtements pour femmes à Grenoble.

"Par contre, avec les soldes, j'ai vu des clients revenir, j'ai eu plus de monde", continue Stéphanie. Les soldes ont permis de limiter la casse. "On n'avait pas le choix de toute façon", explique Clément Liévin, responsable de trois boutiques de baskets. "C'est la seule période où l'on peut vendre à perte. Il faut que l'on vide les stocks. Il y a ceux de la rentrée qui arrivent déjà et il faut réagir très vite", ajoute Foued Bennour, propriétaire de trois magasins de vêtements en hyper-centre.

Certaines enseignes sont allées jusqu'à -70% de remise. © Radio France - Audrey Morellato

"On n'a beaucoup moins de passage, de trafic. Les gens sont restés deux mois confinés chez eux, et c'est normal qu'ils aient envie d'aller sur la plage au soleil" note Clément pour expliquer la faible fréquentation dans ses magasins. "C'est calme en ce moment", poursuit-il. "C'est un des effets néfastes de ce décalage des soldes, les gens sont tous partis en vacances et les touristes ne sont pas venus à cause de la Covid" explique aussi Foued.

"Certaines boutiques n'ont pas joué le jeu" pour Foued Bennour

Ce gérant de commerces a noté "un regain de l'activité après le 11 mai. Une reprise qui s'est vite estompée. Mais certains ont continué à proposer des grosses promotions, des grosses ventes privées" dit-il.

Foued Bennour, gérant de trois boutiques de prêt-à-porter à Grenoble, regrette que certains n'aient pas joué le jeu au déconfinement. Copier

"Il fallu agir très vite et s'aligner pour proposer aussi des promotions. Et donc perdre de la marge très tôt", détaille-t-il encore. "C'est un peu dommage, du coup, d'avoir décalé les soldes, on n'aurait pas dû le faire, même si ça partait d'un bon sentiment", regrette Foued.

Prochaine étape pour les commerçants grenoblois : faire revenir leurs clients. En un mot, c'est l'opération reconquête. La prochaine période de soldes, cet hiver, aura lieu du 6 janvier au 2 février 2021.