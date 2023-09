Grenoble : l'entreprise Bike Slot développe des bornes sécurisées pour stationner son vélo

Pierre Emmanuel Frot, le président et co-fondateur de Bike Slot à gauche, Alistair Harris et Cédric Stien, les deux autres associés de l'entreprise.

Pierre Emmanuel Frot, vous avez lancé l'année dernière un dispositif de stationnement sécurisé pour les vélos. Concrètement, de quoi parlons nous?

Pierre Emmanuel Frot : Il s'agit d'une borne qui est autonome, donc on peut l'installer un peu n'importe où, à partir du moment où on a une base solide qui permet de sécuriser son vélo sans avoir besoin de U ou d antivol. Elle est autonome en énergie. Il n'y a pas besoin de batterie ou de connexion électrique et elle permet donc à tout cycliste de venir poser son vélo de manière très stable et de le sécuriser parfaitement.

Une borne qui fonctionne donc en toute autonomie certes, mais alors, par quoi est elle alimentée?

On va appuyer sur le haut de la borne. Ça va générer l'énergie nécessaire. On pose son téléphone, le téléphone communique avec la borne, reconnaît l'état de la borne. Il va venir lire le code du téléphone. Si le code correspond au code de fermeture, il va venir débloquer le clapet. Et donc il suffit d'ouvrir le clapet, de prendre son vélo et de s'en aller.

Mais alors, ces bornes, elles s'adressent à qui? Qui sont les clients?

Notre marché cible, c'est ce qu'on appelle les lieux semi publics. Donc on parle plutôt des entreprises pour les vélos taffeur, des copropriétés pour les résidents, mais aussi potentiellement des commerces, restaurants, hôtels, festivals qui ont besoin en fait de venir apporter un service soit à leurs employés, à leurs résidents ou à leurs clients.

Et en quoi ce dispositif est plus sécurisé qu'un antivol classique?

Alors, on vient donc sécuriser le vélo par la pédale et le pédalier. Donc la pédale vient se poser sur une plateforme à la manivelle de pédale, est protégé par une sorte de sabot en métal en inox, donc très difficile à découper. Puis il y a un clapet qui vient se refermer sur la pédale, ce qui empêche l'accès aux écrous de pédalier. C'est beaucoup plus résistant que les solutions actuelles.

J'imagine d'ailleurs que vous avez des projets pour les années à venir. Est ce que vous avez des objectifs en particulier, notamment en terme de commercialisation de ces bornes?

Ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est effectivement une dizaine d'entreprises sur la région grenobloise qu'on fait envie de faire un essai avec option d'achat, c'est à dire de venir installer des bornes. Et si elles sont contentes de nous les payer après 60 jours d'utilisation. Et puis derrière, on a des objectifs de commercialisation en 2024 plus importants. Notre objectif, c'est entre 10 000 et 20 000 bornes en 2027.